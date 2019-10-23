طيون: تدريب فريق فندقي لخدمة ضيوف «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقّع مدير فندق «هوليداي إن فيستيفال سيتي» بدبي، سايد طيون، أن يشهد القطاع السياحي في دبي خلال الفصل الأخير من العام الجاري نمواً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً، خصوصاً مع موسم الأعياد المقبل، والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات والاستعدادات القائمة لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، والذي من المتوقّع أن يستضيف أكثر من 20 مليون زائر.

وقال طيون في بيان أمس: «تمّ اختيار فريق عمل داخل الفندق يقوم بالتحضير لاستضافة (إكسبو 2020)، بدءاً من الاجتماعات المتواصلة لوضع الخطط الاستراتيجية والعروض المُصمّمة خصيصاً للشركات والمجموعات المشاركة في هذه المناسبة، إضافة إلى عروض خاصة للعاملين في الأجنحة الكبيرة في المعرض، مع خلق التوعية بين الموظفين وجميع العاملين في الفندق لتقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع هذا الحدث العالمي».

وتابع: «نحن على أهبة الاستعداد كمجموعة من الفنادق في (فيستيفال سيتي)، التي تُمثّل وجهة متكاملة توفّر عوامل الجذب السياحي كافة، خصوصاً مع موقعنا الاستراتيجي على بعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، وقربنا من موقع معرض (إكسبو 2020) إضافة إلى اتصال هذه الفنادق بمركز (فيستيفال سيتي) التجاري».

وأوضح أنه «سيكون هناك وصول سهل على مدار الساعة من كل الفنادق التابعة لمجموعة (انتركونتيننتال) في (فيستفال سيتي) إلى موقع (إكسبو) بواسطة المترو والباصات».