«فيزا» العالمية تُعلن عن مقرّها الإقليمي الجديد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، شركة «سويد آند سويد» العالمية للتطوير العقاري لبناء مقرها الجديد في دبي، ليدير عملياتها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفاد بيان صدر أمس بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة قدرة «فيزا» على استيعاب أكثر من 500 موظف، ومواصلة تطوير وتوسيع قدراتها في 96 دولة ضمن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وإفريقيا من خلال مقرها الجديد في دبي.

ووفقاً للبيان، يحتل مبنى الشركة الجديد موقعاً مثالياً في قلب دبي النابض بالأعمال: مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، وسيغطي مساحة 100 ألف قدم مربعة تقريباً، وسيضم مركزاً للابتكار مصمماً وفق أحدث الطرز العالمية، ومساحات مكتبية، وشرفات، ومناطق مخصصة لصالات البهو المتكاملة، التي من شأنها إحداث تغيير في طريقة العمل، والتفاعل داخل مقر الشركة الجديد المتوقع أن يكتمل في يونيو 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري: «لا تعتبر هذه النقلة خطوة استثمارية في دبي فحسب، بل في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، التي تعد حاضنة لأسواق تشهد نمواً متسارعاً لنمو أعمال شركة (فيزا)».

وأكد أن «مدينة دبي تتمتع بالذكاء التقني والابتكار، وتجسد روح شركة (فيزا) ومستقبلها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ما يجعلها مركزاً مثالياً لأعمالنا».