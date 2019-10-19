«الاتحاد للطيران» تشغّل «بوينغ 787 دريملاينر» إلى ميلانو الإيطالية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

احتفلت شركة الاتحاد للطيران بإطلاق طائرة «بوينغ 787-9 دريملاينر» على رحلاتها اليومية إلى ميلانو الإيطالية، وذلك بتنظيم حفل خاص في قصر «بلازو كليريتشي».

ووفقاً للشركة، تضم طائرة «بوينغ 787-9» المرتبة بنظام الدرجتين 299 مقعداً، وستكون من أول طائرات «دريملاينر» التي تقدم مقاعد سياحية رحبة.

وأعلنت «الاتحاد للطيران» أنها اختارت مطار «ملبيسا ميلان» ليكون وجهتها الأولى في إيطاليا في سبتمبر 2007، فيما خصصت في سبتمبر 2019 طائرات «بوينغ 787-9 دريملاينر» الفخمة لدعم الطلب، ما يعكس التزام الشركة تجاه السوق الإيطالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مجموعة الاتحاد للطيران»، روبن كامارك: «منذ انطلاق عملياتنا بين ميلانو وأبوظبي في 2007، نقلت (الاتحاد للطيران) أكثر من 1.4 مليون ضيف من هذه المدينة وإليها، في وقت تستمر فيه هذه الوجهة باستقطاب العديد من المسافرين للعمل والاستجمام».

وسلّطت «الاتحاد للطيران» خلال الاحتفالية الضوء على شراكتها مع ماركة «أكوا دي بارما» الإيطالية الفاخرة، من خلال عرض مستلزمات السفر التي تقدمها باللونين الأسود والأصفر.