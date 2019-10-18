483.3 مليون درهم إيرادات «ديار» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة ديار للتطوير(ديار)، بأنها حققت إيرادات بلغت 483.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 والتي بلغت 466 مليون درهم. كما بلغ صافي أرباح الشركة 53 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، سعيد القطامي: «شهدت محفظة الضيافة في شركة (ديار) ازدهاراً ملحوظاً هذا العام عقب افتتاح فنادق (ميلينيوم أتريا الخليج التجاري)، و(ميلينيوم البرشاء)، وستسهم هذه المشروعات في توفير إيرادات مستدامة للشركة. كما أننا نستعد لتسليم منطقة (أفنان ديستريكت) التي تم استكمال الأعمال الإنشائية فيها، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل (ميدتاون)».

ومع اقتراب تسليم «منطقة أفنان»، من المتوقع أن يتم إنجاز منطقة «دانية ديستركت» التي تضم 579 شقة سكنية بنهاية عام 2019، وهي المرحلة الثانية من مراحل «ميدتاون» الست. وتوفر منطقة «أفنان ديستركت» 659 شقة سكنية موزعة على سبع مبانٍ، تبدأ من شقق الاستديو وحتى ثلاث غرف نوم وتم بيع كل الوحدات.