«دبي للإنترنت» تحتضن شركات تكنولوجيا روسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، إن «تنامي وجود الشركات الروسية في مدينة دبي للإنترنت هو انعكاس للتطور المستمر الذي تشهده العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وروسيا، الأمر الذي يشكل محركاً رئيساً لتعزيز الفرص الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية بين البلدين»، مشيراً إلى احتضان «دبي للإنترنت» نخبة من الشركات الروسية في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المالك، في بيان صادر أمس، أن «مركز الابتكار الروسي، يمثل إضافة مهمة تدعم وجود الشركات الروسية في مدينة دبي للانترنت، حيث يستفيد المركز والشركات الروسية مما تقدمه المدينة من دعم في مجالات تكنولوجيا الواقع المدمج والواقع الافتراضي والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات، وغيرها».

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا تشهد نمواً مستمراً، موضحاً أن «حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في روسيا بلغ 22.6 مليار دولار أميركي العام الماضي، في حين تجاوزت قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات 7.7 مليارات دولار (نحو 28.2 مليار درهم) العام الماضي».