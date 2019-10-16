«كوفريكس» تروّج للجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس)، المشرفة على الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، حملة ترويجية شملت 600 شاشة عرض منتشرة في كبريات المدن الفرنسية، تزامناً مع بدء العد العكسي لانطلاق هذا الحدث الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وأطلقت «كوفريكس»، الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الجناح الفرنسي، حملة ترويجية في مترو باريس والمحطات الفرنسية، بالتعاون مع إدارة «ميدياترانسبور».

وتمتد الحملة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، وتشمل 600 شاشة موزعة في مترو باريس والمحطات في باريس وليون وليل وتولوز ونيس وستراسبورغ، وهي تسعى إلى إبراز المشاركة الفرنسية خلال «إكسبو 2020 دبي»، وإلى حشد جهود كل الفاعلين الفرنسيين.

وقالت مدير عام «ميدياترانسبور»، فاليري دوكان، إن «(ميدياترانسبور) هي شركة فرنسية بالكامل، جعلت الابتكار محوراً أساسياً وراء نموها خصوصاً مع نشر شاشات العرض الرقمية، والتركيز على تعزيز التفاعل وقنوات تقديم الخدمة المختلفة. ونحن نرحب بشراكتنا مع (كوفريكس) في الجناح الفرنسي، وإسهامنا في إبرازه لدى كل الفاعلين في مجال الابتكار والجمهور الأوسع».

من جهته، قال المفوّض العام للجناح الفرنسي رئيس الشركة الفرنسية للمعارض، إريك لانكيه: «استلهم الجناح الفرنسي من الضوء، باعتباره رمز النقل، وسيركز على رؤية فرنسا في الساحة الدولية، ويكون واجهة استثنائية لجعل بلادنا أكثر جاذبية خلال (إكسبو 2020 دبي)»، مضيفاً أن هناك عام يفصلنا عن افتتاح «إكسبو 2020 دبي»، وكلفنا (ميدياترانسبور) بالترويج للجناح الفرنسي، باعتبار أنها شركة فرنسية متخصصة في الاتصال على وسائل النقل العام مع «ميتروباص»، و«ميدياغار»، وتأتي هذه الإضاءة لتعكس التجارب التي تنتظر زوار الجناح الفرنسي منذ وضع حجر الأساس، وخلال الأشهر الستة لـ(إكسبو 2020 دبي)».