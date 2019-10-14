استدعاء 2598 سيارة «مازدا» وشاحنة «فوزو» لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملتي استدعاء سيارات، تشملان 2598 سيارة «مازدا» وشاحنة من نوع «فوزو»، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية.

وذكرت الوزارة، في تقرير، أن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 2442 سيارة من طراز «مازدا 3» مصنعة بين عامي 2015 و2017، بالتعاون مع شركة «كلداري» للسيارات المحدودة، الوكيل الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات.

وأوضح التقرير أن الاستدعاء يرجع إلى أنه، بعد التواصل مع شركة «مازدا موتور كوربوريشن»، تبين أن مسّاحات الزجاج الإمامي قد تصبح غير صالحة للعمل بسبب عيب في صمامات الكهرباء، ما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن محرك المسّاحات، وذلك نتيجة لتشكل رواسب معدنية بسبب الحرارة الناتجة أثناء التشغيل العادي، وبالتالي قد يواجه السائقون انخفاضاً أو ضعفاً في الرؤية أثناء القيادة، نتيجة تعطل المساحات.

وأضاف التقرير أنه سيتم استبدال وحدة التحكم الأمامية بوحدة أخرى معدلة تستخدم تصميما جديدا معدلاً لصمامات الكهرباء للمساحات، مشيراً إلى انه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا الخلل. ولفتت إلى أن «كلداري» بدأت بالفعل الاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المذكورة لإبلاغهم بالأمر، وإطلاعهم على الخطوات المستقبلية التزاماً بمعايير جودة خدمات ما بعد البيع، كما طلبت «كلداري» من العملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء لتنسيق مواعيد الإصلاح.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء تشمل 156 شاحنة «فوزو FA وFI»، مصنعة بين يناير 2015 وديسمبر 2018، بالتعاون مع شركة «الحبتور» للسيارات المحدودة، الوكيل الرسمي لشاحنات وحافلات «فوزو» في الدولة.

وبينت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى عطل في إحدى الصمامات قد يؤدي إلى عطل في المحرك، لافتة إلى أن «الحبتور» بدأت الاتصال بجميع عملاء السيارات المتضررة بشأن مواعيد إصلاح السيارات المتضررة.

الحملة الأولى تشمل سيارات «مازدا 3» مصنعة بين 2015 و2017.