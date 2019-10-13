«إحصاء أبوظبي»: 1.8% انخفاضاً في أسعار سلة المستهلك خلال سبتمبر 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر مركز الإحصاء في أبوظبي تقريره الإحصائي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2019.

وبحسب نتائج التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9% خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، ليسجل الرقم القياسي 110.9% مقارنة بـ111.9% للفترة نفسها من عام 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.8% خلال سبتمبر 2019 مقارنة بسبتمبر 2018، وبلغ الرقم القياسي 109.7% مقارنة بـ111.6% في سبتمبر 2018.

كما أظهر التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 1.0% خلال سبتمبر 2019، مقارنة بأغسطس 2019، ليسجل الرقم القياسي 109.7% مقارنة بـ110.8% في أغسطس 2019.

وأوضح المركز أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بنسبة 132.2% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، كما أسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 105.9% من معدل الانخفاض.