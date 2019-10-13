«مواصفات» تنجز مشروع متطلبات المركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، من مشروع متطلبات المركبات ذاتية القيادة.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن المشروع يمثل علامة فارقة في البنية التشريعية الإماراتية، ونقطة تميز إقليمية ودولية، في وقت تشهد اتجاهات التنقل في جميع أنحاء العالم تطوراً مذهلاً، مدفوعاً بتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات بين المركبات، والجيل الخامس، وهي أمور تتحكم في عملية التحول في التنقل مستقبلاً.

وقال المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة تستهدف أن تكون مرجعية دولية في توفير البنية التشريعية والفنية، التي تشجع على جذب الابتكارات والصناعات الحديثة إلى الدولة، وتفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة لتزويد السوق المحلية بأحدث ما توصلت إليه صناعة وسائل النقل حول العالم.

وأضاف: «ستشهد النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي تنظمه الهيئة من 26 إلى 27 نوفمبر المقبل، مناقشة المشروع النهائي لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة».