تعرف إلى برنامج إكسبو 2020 لنجوم المستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج إكسبو للمدارس عن برنامج إكسبو 2020 لنجوم المستقبل، والذي يوفر فرصة استثنائية لمدارس وطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء عروض في ساحة الوصل، قلب إكسبو 2020 النابض، ليكونوا جزءا من الحدث الأروع في العالم.

ويحتفي إكسبو بتنوع مدارس الدولة وطلابها، ويدعو جميع المدارس على المشاركة في هذا الحدث العالمي عبر عرض من إعداد كل مدرسة يتمحور حول موضوعات إكسبو 2020 وروحه.

ويُقدم برنامج نجوم المستقبل فرصة فريدة لطلبة المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدارسهم وعائلاتهم ليكون لهم دور فعال في إكسبو 2020 واستعراض مواهبهم أمام العالم.

وسترحب دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعالم، في حفل الافتتاح والختام الذي سيقام في ساحة الوصل، بالإضافة إلى عروض موسيقية، ومسرحية، وتجارب غامرة باستخدام الصوت، والضوء خلال الأشهر الستة لانعقاد الحدث الأروع في العالم.