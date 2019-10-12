«تنظيم الاتصالات»: مبادرة تتيح حفظ نسخ الوثائق الرسمية في «المحمول»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير أول مركز إبداع الحكومة الذكية عضو فريق الابتكار في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، المهندس ماجد المظلوم، إنه يتم حالياً الإعداد لإطلاق مبادرة «مستندات» التي تتيح للمتعاملين الاحتفاظ بنسخ للوثائق الرسمية عبر هواتفهم الذكية، واعتماد استخدامها بديلاً، أو بشكل مماثل لتلك الوثائق.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الذي اختتم فعالياته في دبي أول من أمس، أن المبادرة تحوّل الهواتف المحمولة إلى محافظ رقمية ذكية للمستندات والوثائق الشخصية مثل الهوية، ورخص القيادة، وتأشيرات الإقامة، لافتاً إلى أن النظام الجديد للمبادرة تم إعداده بالتعاون مع «دبي الذكية»، وهيئة أبوظبي الرقمية. وأكد أن إطلاق مبادرة «مستندات» سيتيح للمتعاملين سهولة أكبر في إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، ويعد بمثابة مرحلة جديدة متطورة لمشروع الهوية الرقمية.

وأشار إلى أن النظام سيتيح للمتعاملين فتح الحسابات المصرفية من خلال استخدام الهواتف المحمولة، واستخدام الوثائق المحملة عليها مع توقيع الهوية الرقمية، مبيناً أنه يتم التعاون مع وزارة العدل ومصرف الإمارات المركزي، واتحاد مصارف الإمارات، حول المعاملات المالية التي سيتيحها نظام المبادرة.