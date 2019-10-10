«اتصالات»: التحويل للجيل الخامس دون كلفة إضافية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني، إنه «يمكن للمتعاملين حالياً الاستفادة بالسرعات الفائقة، لتقنية شبكات الجيل الخامس الجديدة بنسب أسعار باقات بيانات الجيل الرابع الحالية».

وأشار في تصريحات صحافية على هامش مشاركة «اتصالات» في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية»، إلى أنه «بمجرد شراء هاتف حديث يدعم تقنية الشبكة الجديدة، ومع اشتراك المتعامل بإحدى باقات بيانات (اتصالات) للجيل الرابع للهاتف النقال، يمكنه التحول إلى سرعات الجيل الخامس دون أية كلفة إضافية».