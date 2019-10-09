«دبي للمعاملات اللاورقية» توفر 3.5 ملايين ساعة و335 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت 15 جهة حكومية بإمارة دبي في توفير استهلاك 74 مليون ورقة سنوياً ووقت قدره 3.5 ملايين ساعة و335 مليون درهم، وذلك ضمن تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

وأكدت «دبي الذكية» في بيان، أمس، أنها أعلنت ضمن المحور الثاني للاستراتيجية، عن توفير 88 خدمة من خلال تجارب متكاملة عبر تطبيق «دبي الآن» الموحد لكل خدمات الجهات الحكومية الموجهة للمتعاملين، وقلل توفير هذه الخدمات رقمياً عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد لزيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى تسع مرات، ما يوفر 28 ساعة على الفرد سنوياً.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «لطالما تشرفت دبي الذكية بأداء دور فعال في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومن خلال قيادة عملية تحول دبي إلى مدينة ذكية رائدة عالمياً ومركزاً للتقنيات المتقدمة. واليوم نفخر بإنجازات ونجاحات (استراتيجية دبي اللاورقية) التي تحققت، ونحن متحمسون أيضاً للإعلان عن انضمام 10 جهات حكومية جديدة للاستراتيجية، لضمان التخلص التام من استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية ومعاملات المتعاملين مع حكومة دبي».

وبيّنت أنه حتى الآن، فإن الجهات الـ15 التي تحقق تقدماً كبيراً في انتقالها الرقمي ضمن «استراتيجية دبي اللاورقية»، هي: هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الأراضي والأملاك، ومحاكم دبي، وبلدية دبي، والنيابة العامة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومطارات دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وينضم للاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة 10 جهات جديدة، تضم كلاً من: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة دبي للإعلام، ودائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي للثقافة، وهيئة دبي للطيران المدني، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومؤسسة مدينة دبي للطيران. وتهدف هذه الجهات إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50% بحلول أبريل 2020.

إلى ذلك، أطلقت كل من «دبي الذكية» و«مطارات دبي»، خدمة «السفر» من خلال التطبيق الموحد والشامل للخدمات الإلكترونية «دبي الآن»، الذي يساعد سكان دبي على إنجاز معاملاتهم الحكومية عن طريق هواتفهم الذكية.

وتضم خدمة «السفر» على تطبيق «دبي الآن» ثلاث خدمات فرعية، تتضمن كلاً من: معلومات عن رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطارات دبي، ومتابعة المفقودات والموجودات بشكل سريع وسلس، وحجز خدمة «صالة المجلس» لكبار الشخصيات.

«دبي الذكية» و«مطارات دبي» تطلقان خدمة «السفر» عبر «دبي الآن»