«اقتصادية أبوظبي» تطلق مبادرة «التجديد التلقائي للرخص»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن مبادرة التجديد التلقائي لتراخيص الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بنظام (SMS) فور تجديد عقد الإيجار عبر نظام «توثيق»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق التميز في خدمات التراخيص، وتطبيق نهج استباقي متطور للوصول إلى المتعاملين، بما يخدم مجتمع الأعمال، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال وتدفق الاستثمارات إلى أبوظبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، ضمن جناح حكومة إمارة أبوظبي الذي تشرف عليه هيئة أبوظبي الرقمية.

وأكد وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، أن هذه المبادرة تعد حافزاً جديداً في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار مستهدفات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، حيث تترجم توجهات حكومة إمارة أبوظبي للعمل وفق نهج شمولي واستباقي، وخلق بيئة حاضنة لرواد للأعمال، تسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبو ظبي كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

وأوضح أن المبادرة تشتمل على تجديد رخص لنحو 71 نشاطاً اقتصادياً، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وصل عدد الأنشطة القابلة للتجديد تلقائياً عبر نظام SMS إلى 3438 نشاطاً اقتصادياً، ليصبح بذلك إجمالي الرخص القابلة للتجديد التلقائي 95% من إجمالي الرخص المسجلة في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن مبادرة التجديد التلقائي تضاف إلى سلسلة مبادرات الدائرة الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى المستثمرين ورجال الأعمال عبر القنوات الرقمية باعتبارها وسيله تكنولوجية تمكن الدائرة من تسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز من تنافسية ممارسة الأعمال في أبوظبي.

وأكد البلوشي التزام الدائرة وحرصها الكامل على العمل وفق توجهات حكومة أبوظبي، ورؤيتها الواضحة في تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات، وكيفية وصول الخدمات الحكومية إلى المتعاملين، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال لممارسة أعمالهم في الإمارة.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، محمد علي المرر، بأن تجديد الرخصة التجارية عبر نظام SMS من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة يتم بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى مراجعة العميل وانتظاره اعتمادات الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن المتعامل صاحب الرخصة ستصله رسالة نصية قصيرة استباقية، تفيد بالضغط على رابط دفع رسوم تجديد رخصته المنتهية، وذلك قبل 14 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يبدأ فور قيام المتعامل بتجديد عقد التوثيق، واستلام بياناته مباشرة عبر النظام، وبعد دفع رسوم التجديد يتلقى المتعامل رسالة فورية تفيد بتجديد ترخيص نشاطه الاقتصادي.