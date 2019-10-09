«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى «مكسيكو سيتي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «شركة طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى «مكسيكو سيتي»، التي ستصبح أول وجهة للناقلة في المكسيك، اعتباراً من التاسع من ديسمبر 2019، بعد الموافقة الحكومية.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي تبدأ من 4895 درهماً، وفي درجة رجال الأعمال من 19 ألفاً و995 درهماً، لافتة إلى أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية الثامن من ديسمبر المقبل، على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس 2020.

وستخدم «طيران الإمارات» رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز «بوينغ 777-200LR»، إذ ستغادر الرحلة «إي كيه 255» مطار دبي الدولي الساعة 3:30 فجراً، وتصل إلى برشلونة الساعة الثامنة صباحاً، ثم تغادرها في الساعة 9:55 صباحاً لتصل إلى «مكسيكو سيتي» في الساعة 4:15 عصراً.

أما رحلة العودة «إي كيه 256»، فتقلع من «مكسيكو سيتي» الساعة 7:40 مساءً، وتصل إلى برشلونة الساعة 1:25 بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة الساعة 3:10 عصراً لتهبط في دبي الساعة 00:45، أي بعد منتصف الليل بـ45 دقيقة.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمسافرون الحجز مع «الإمارات للعطلات»، والإقامة في فندق خمسة نجوم ابتداءً من 6899 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر ووجبة الفطور).

وتعد «مكسيكو سيتي» وجهة «طيران الإمارات» الخامسة في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، كما تعتبر واحدة من أهم المراكز الثقافية والمالية في الأميركتين، إذ تشتهر العاصمة المكسيكية بمركزها التاريخي المعروف باسم «زوكالو» Zocalo، وهو مدرج على لائحة «يونسكو» لمواقع التراث العالمي الجديرة بالحماية. كما تحظى «مكسيكو سيتي» بمكانة مهمة كمدينة تجارية وصناعية، خصوصاً في صناعة السيارات والمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية.