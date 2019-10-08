«الاتحادية للتنافسية» تكشف عن شاشات تفاعلية لعرض البيانات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حلولاً مبتكرة لاستعراض البيانات، تتمثل في لوحات تفاعلية لعرض البيانات الرقمية، التي تم تطويرها داخلياً في الهيئة من خلال كفاءات ومهارات وطنية مؤهلة، وفقاً لأحدث المنصات والأدوات التقنية المتوافرة عالمياً.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأنها توفر من خلال الشاشات التفاعلية لزوار المعرض فرصة للاطلاع على مجموعة من البيانات والإحصاءات المحدّثة حول التجارة العالمية غير النفطية في الدولة، وغيرها من البيانات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، في الهيئة، محمد حسن، إن «الإمكانات التقنية المتطورة في الشاشات التفاعلية، والتي تمَّ تطويرها بخبرات إماراتية تُمكّن المستخدم من استنتاج العلاقات بين البيانات، ودراستها وتحليلها بمختلف السبل، سواء في ما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، أو منشأ السلع، أو أي تصنيف آخر يحتاجه المستخدم».

إلى ذلك، نشرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تزامناً مع مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، بيانات نمو حركة تجارة خدمات الاتصالات (واردات وصادرات) في دولة الإمارات، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن قيمة واردات وصادرات دولة الإمارات من خدمات الاتصالات جاوزت 10 مليارات درهم خلال العام الماضي بنمو 3.7% مقارنة مع 9.64 مليارات درهم في عام 2017.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة انضمامها إلى المنصة الدولية لنظم المعلومات الإحصائية (SIS-CC)، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتصبح بذلك الإمارات أول دولة خليجية تنضم إلى عضوية هذا التجمع الدولي المتخصص بتعزيز وحوكمة العمل الإحصائي، وتطبيق المعايير الدولية في تبادل وتوفير البيانات.