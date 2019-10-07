«اتصالات» تعرض روبوتات بتقنيات «ثورية» تتفاعل مع البشر

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت «مجموعة اتصالات» خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» عن روبوتات متقدمة لديها القدرة على التفاعل وإجراء المحادثات مع البشر، لافتة إلى أن الروبوت «فورهات» يستخدم تقنيات ثورية تمكنه من التفاعل والتخاطب مع الناس، وأن يكون رفيقاً اجتماعياً للبشر.

وقال النائب الأول للرئيس، الاتصال المؤسسي لـ«مجموعة اتصالات»، الدكتور أحمد بن علي، إن «اتصالات» عرضت عبر منصتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» نموذجاً لمتجر تجزئة باسم «موبي مارت» ذاتي الخدمة لا يحتاج إلى موظفين، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعاملين فتح باب المتجر والدخول إليه بواسطة هواتفهم الذكية، ومن ثم تسوق المنتجات المرغوبة من رفوف ذكية.

وأشار إلى أن «اتصالات» عرضت عبر منصتها تقنيات تستخدم في سيارات الإسعاف، وتتيح الربط التفاعلي بين حالة المريض في سيارة الإسعاف والمستشفيات، ودعم الحالة عن بعد، وتهيئة غرف العمليات أو الأجهزة التي تحتاجها الحالة بمجرد وصولها إلى المستشفى.

وأضاف أن منصة «اتصالات» شملت كذلك مركبة ذكية ذاتية القيادة باسم «ويم آي» مخصصة لنقل أصحاب الهمم، تعمل عبر الربط مع الهواتف الذكية ومدعومة بمجسات استشعار من مختلف جوانب السيارة، ما يتيح الأمان لمستخدميها.

وأوضح أن السيارة تعتمد على نظام مبتكر يتألف من أجهزة إلكترونية شبه ذاتية الحركة مزودة بعجلات، ليجعل من تجربة التنقل عبر أرجاء المدن أكثر سهولة لأصحاب الهمم الذين يستخدمون الكراسي المتحركة اليدوية خفيفة الوزن.

وذكر أن «اتصالات» عرضت كذلك طائرة «درونز» ذكية ترتبط بشبكات الجيل الخامس باسم «هيكسا»، موضحاً أنها طائرة يتم التحكم بها بواسطة ذراع تحكم مثبتة في قمرة القيادة، كما يعمل نظام كمبيوتر الطيران على ضمان استقرارها خلال الرحلات الجوية. وتشتمل هذه الطائرة البالغ وزنها 200 كيلوغرام على مقعد لراكب واحد بوزن لا يتجاوز 113 كيلوغراماً، و18 مجموعة من المراوح والمحركات والبطاريات.

وأكد أنه في حال حدوث أي طارئ، فإنه يمكن لمراقبي الحركة الجوية التحكم بالطائرة عن بعد، لافتاً إلى أن السرعة القصوى المسجلة لهذه الطائرة تبلغ 97 ميلاً في الساعة.

وكشف أن «اتصالات» قدمت روبوتات يمكن استخدامها في مراكز خدمة المتعاملين، ويسمى هذا النوع «الروبوتات الاجتماعية»، منها الروبوت «فورهات» الذي لديه استعداد للتفاعل مع من حوله، وأن يكون رفيقاً اجتماعياً للبشر عبر التحدث والاستماع والحفاظ على التواصل البصري، فضلاً عن تدريب الموظفين وتدريس اللغات، إضافة إلى الروبوت «انيمال» المصمم للعمليات ذاتية التشغيل في البيئات الصعبة، والروبوت «بريد بوت» الذي يعمل كآلة مؤتمتة بالكامل لتحضير أرغفة الخبز، إضافة إلى روبوت يعمل في توصيل الطلبات بالطرق الخارجية.

ولفت إلى أن «اتصالات» عرضت قفازاً ذكياً يستخدم تقنية «التعلم الآلي»، ما يعني إمكانية إضفاء الطابع الشخصي على إيماءات اليد، كما طرحت سيارة «رينو آي زد ألتيمو» وهي مركبة روبوتية مزودة بتقنية القيادة المستقلة من المستوى الرابع، وقادرة على التكيف مع البيئات الحضرية والبنية التحتية للطرق السريعة.