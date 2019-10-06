رحلة إلى العمران في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل إكسبو 2020 باليوم العالمي للعمارة في 7 أكتوبر بعدد من الصور الجديدة لموقع الإنشاءات.

وسيكون إكسبو 2020 دبي الحدث الأروع في العالم لأمور عديدة منها العمران الذي استقطب خبرات أبرع المهندسين والمصممين في العالم في مكان واحد للبناء على إرث مدهش من الروائع المعمارية التي شهدتها معارض إكسبو العالمية على مر السنين.

وسيتاح للزائر رؤية عدد من المباني التي صممها معماريون مرموقون على مستوى العالم، بالإضافة إلى مهندسين متميزين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال إكسبو 2020 دبي سيتعرف عشاق الهندسة المعمارية ومن بدأوا بشق طريقهم في هذا المجال على المزيد عن الإبداع المعماري في الحدث الذي يستمر لمدة 173 يوما مع سلسلة من الرحلات المعمارية.

وستشمل هذه الرحلات المخصصة للإنجازات المعمارية المتميزة لإكسبو 2020 دبي مجموعة متنوعة من الجولات الإرشادية والاستكشافية والحصرية حول الموقع الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات لإثراء التجارب.

بدءا من ساحة الوصل المتميزة وأجنحة الموضوعات إلى 192 جناحا من أجنحة الدول في جميع أنحاء الموقع، ستكون هناك تصاميم يحاكي كل الأذواق والاهتمامات في معرض إكسبو 2020 دبي.