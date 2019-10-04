«دبي للسياحة»: 10 شركات ناشئة تتنافس في «فيوتشريزم 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، بأن 10 شركات ناشئة ستتنافس في مسابقة برنامج «فيوتشريزم» للعام الجاري، حيث تخوض حالياً برنامجاً للتأهيل والاستعداد لتقديم أفكارها وحلولها التكنولوجية أمام مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، في جناح الدائرة في «جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقام ضمن فعاليات معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من أكتوبر الجاري.

وذكرت الدائرة، في بيان، أنها ستنظّم مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل خلال مشاركتها في المعرض، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على توجّهات قطاع السياحة والسفر العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال التحوّل الرقمي لهذا القطاع الحيوي، وكذلك تزايد جاذبيتها كمركز مهم للأعمال والتجارة، كما تناقش الإمكانات المتاحة لدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية البديلة.

ولفتت إلى أن برنامج «فيوتشريزم 2019» يهدف إلى تعزيز جهود الدائرة الرامية إلى تطوير القدرات الرقمية وريادة الأعمال في المدينة، وذلك بما يتماشى مع مبادرة (10X)، لتمكين الإمارة من التفوق على مثيلاتها من المدن العالمية الأخرى بـ10 سنوات، وأيضاً تمكين رواد الأعمال الناشئين من الكشف عن تجارب سياحية مبتكرة في دبي.

وستعلن «دبي للسياحة» عن أسماء الشركة الفائزة ووصيفتها بالجائزة، وقدرها 100 ألف درهم، والتي ستحصل كذلك على بعض المزايا الإضافية، مثل استصدار تراخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها في الإمارة، مع إمكانية الحصول على تمويل مستقبلاً.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة»، يوسف لوتاه، إن «دبي أصبحت تتمتّع بمكانة عالمية باعتبارها عاصمة المال والأعمال في المنطقة، وتستمر كذلك في جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً مهماً لريادة الأعمال»، مضيفاً أنه «من شأن برنامج (فيوتشريزم لعام 2019) أن يأخذنا خطوة متقدمة أخرى نحو تحقيق هذه الرؤية».

يشار إلى أن «فيوتشريزم 2019» يحظى بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة، من بينها الضيافة والطيران والذكاء الاصطناعي والاستثمار والتقنيات والنقل.