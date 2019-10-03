اقتصادية دبي تبدأ استقبال المشاركات في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أمس، بدء استقبال طلبات المنشآت التجارية، الراغبة بالمشاركة في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، التي أطلقتها، أخيراً، بهدف تقديم نظرة شاملة حول أداء المنشآت التجارية، وسبل تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي، التي تطبق للمرة الأولى على مستوى المنطقة.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، أن القطاع سيستمر في استقبال طلبات الشركات حتى الأول من نوفمبر المقبل، مؤكدة حرصها، من خلال التقييم، على تعزيز روح التنافسية في مجتمعات الأعمال التجارية، والتسابق نحو تطوير الخدمة المقدمة للعملاء في السوق المحلية، ما يحقق الاستدامة والتوسع لأنشطتهم التجارية في إمارة دبي.

وبينت أنه بإمكان الشركات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: (https:/‏‏‏/‏‏‏consumerrights.ae)، ومن ثم الدخول على صفحة المعايير، وتحميل مستند التقييم وتعبئته وإرفاقه، مضيفة أنه يلي ذلك إرفاق الإثباتات التي تود الشركة استخدامها لإبراز الممارسات المتبعة لديها، إلى جانب الخطط المستقبلية في المحاور الأربعة: الاستراتيجية، التواصل، الرعاية بالمتعاملين، والتطوير، وسيقوم فريق عمل القطاع والمقيمون ببدء مرحلة التقييم.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي: «يسرنا الإعلان عن بدء التسجيل في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «جرى خلال الفترة الماضية عقد 21 ورشة تعريفية، حضرتها 1221 شركة ومجموعة تجارية، حيث بلغ معدل الرضا 93% عن المعايير المستهدفة».

وأضاف أن «اقتصادية دبي تطمح إلى توعية مختلف القطاعات حول المعايير الصديقة للمستهلك، وسبل تطبيقها لدعم نمو الشركات، ورفع مستوى أعمالها وتنافسيتها».

وأكد الزعابي أن «دبي تمتلك العديد من المقومات التي تدعم نمو قطاعاتها المختلفة، إذ يشمل ذلك قطاع التجزئة الذي يعد أحد المحركات الرئيسة في اقتصاد الإمارة»، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي تحرص على استشراف مستقبل الأعمال في قطاع التجزئة، وضمان توثيق الشراكة مع مجتمع الأعمال من أصحاب الشركات والمنشآت التجارية العاملة في دبي، ومن هذا المنطلق ندعو جميع الشركات الراغبة في مزاولة أفضل الممارسات وأعلاها تنافسية، التسجيل في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك».

وأوضح أن نتائج تقييم المعايير تحتوي على تقارير تفصيلية وذات مضمون مبتكر لكل محور من المحاور الأربعة، بحيث يمكن الاستفادة منها في معرفة أهم الجوانب الإيجابية والسلبية لدى الشركة وسبل التطوير، ما يساعد الشركة على سد الثغرات، والعمل على تقديم الخدمات والمنتجات الاستهلاكية والتجربة الشرائية بصورة مثالية للمتسوقين.

يشار إلى أن الورش التعريفية، التي قدمها نائب رئيس فريق المعايير الصديقة للمستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، الفضل عيسى الحميري، تضمنت شرحاً وافياً حول آلية التقديم في المعايير، والمحاور التي يتم على أثرها تقييم المنشآت التجارية.