القرقاوي: دبي بوابة الاستثمار في المستقبل

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «دبي إمارة ناشطة في قطاعات مختلفة من الاستثمار»، مشيراً إلى أن «أسبوع دبي للاستثمار» أكد أن مدينة دبي هي بوابة الاستثمار في المستقبل.

وذكر أن فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار»، التي انطلقت الأسبوع الجاري في دبي، ركزت أيضاً على جوانب الاستثمار في القطاع الصحي وأنواع الاستثمار المستدام.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه جرت، أمس، مناقشة جانب رئيس من التغير في القطاع الصحي، وهو التغير الذي طرأ على القطاع الصحي في العالم بسبب التحول الرقمي وتأثيره في تطور الخدمات بهذا القطاع الحيوي المهم، مشيراً إلى أن قطاع الصحة يجب أن يسعى لدعم هذا التحول، لأن صورة العالم في القطاع الصحي حتى عام 2030 غير محددة، وبالتالي فإن هناك ضغطاً كبيراً على القطاع مع الاستمرار في عملية التحول الرقمي.

وأشار إلى أن نقاشات منتدى الاستثمار المستدام، التي جرى تنظيمها، أمس، ضمن فعاليات الأسبوع، استهدفت مناقشة موضوعات عدة تتعلق بتطور آليات استقطاب الاستثمارات المستدامة، ومواجهة التحديات التي حدثت، بحيث يصبح استثماراً مربحاً من الجانب المادي وليس فقط من الناحية الاجتماعية والإنسانية والبيئية، لافتاً إلى أن دبي مدينة ناشطة في قطاعات مختلفة من الاستثمار، وهو ما يميزها عن مدن عدة في العالم.

وأشار إلى الاستعدادات التي جرت لتعزيز البنية الرقمية، بحيث تصبح دبي مدينة مؤثرة عالمياً في التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وهو ما مثل جانباً أساسياً في المناقشات التي جرت أمس، حيث أكد الحضور أن دبي بوابة للاستثمار في المستقبل.

وقال إن فعاليات «أسبوع دبي للاستثمار» ممتدة، خلال اليوم، بتنظيم منتدى الاستثمار في السلع والتجارة، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وغداً لمناقشة سياسيات الاستثمار في المواهب، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال القرقاوي: «تواصل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار شراكتها مع عدد من المؤسسات الحكومية الرائدة، والمناطق الحرة، وشركاء ترويج الاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، وخلق فرص استثمارية جديدة، في الوقت الذي تواصل دبي دورها الريادي على صعيد تطوير قطاع الرعاية الصحية الإقليمي وبناء منظومة قوية ومتكاملة في هذا المجال انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء مدينة المستقبل».

وانطلقت، أمس، فعاليات «أضواء على فرص الاستثمار» الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ضمن سلسلة من المنتديات التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع عدد من الشركاء من الجهات الحكومية والمناطق الحرة، لتزويد مجتمع المستثمرين بآخر تطورات البيئة الاستثمارية.

فهد القرقاوي:

• «دبي تواصل دورها الريادي لتطوير قطاع الرعاية الصحية الإقليمي».