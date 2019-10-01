"العالمية القابضة" تستحوذ على 5 شركات جديدة

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي، استحواذها على 5 شركات، وذلك عقب الاجتماع بين المجموعة وإحدى الشركات المساهمة بها وهي المجموعة الملكية.

وقالت الشركة، اليوم، إنه عقب المفاوضات التي جرت بينها وبين المجموعة الملكية في 18 سبتمبر الماضي، تم الاستحواذ على 60% من رأسمال شركة مونانجي سيفود برايفت لميتد، كما تم الاستحواذ على كل من شركة مخازن وسيتي رويال سينما وبالمز الرياضية، وترست انترناشيونال.

وتعمل الشركة في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على الأغذية واللحوم المعلبة، وتمتلك مجموعة شركات بال 66.4% من أسهم الشركة، ورويال جروب 15.2% من أسهم الشركة، كما تمتلك كل من مجموعة بيت القوة لإدارة الشركات، وبنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، حصص غير محددة.