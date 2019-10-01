«أدنوك للتوزيع» توزّع أرباحاً مرحلية بـ1.194 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» بالتمرير على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 0.0955 درهم لكل سهم بقيمة إجمالية تقارب 1.194 مليار درهم، على المساهمين وذلك عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وجاءت موافقة المجلس بعد الاجتماع الذي عقده أخيراً في أبوظبي، بحسب ما أعلنت عنه الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحدّدت الشركة تاريخ آخر يوم للشراء لاستحقاق الحصول على الأرباح في السابع من أكتوبر الجاري، في حين جرى تحديد يوم الثامن من الشهر ذاته لبدء تداول السهم بعد خصم الأرباح، واليوم التالي التاسع من أكتوبر لإغلاق السجل الخاص بالمساهمين.

يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 1172.8 مليون درهم (0.09 درهم/‏‏‏‏للسهم) في نهاية النصف الأول من عام 2019، مقارنة بأرباح قدرها 1123.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع في أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بدعم من زيادة هامش الربح إلى 24.1% مقابل 23.8% خلال النصف الأول من عام 2018، نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة 7%.