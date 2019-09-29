انخفاضات جديدة في أسعار البنزين أكتوبر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، انخفاضات جديدة بقيمة 4 فلوس للتر الواحد اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، فيما سجلت أسعار الديزل ارتفاعاً محدوداً بقيمة 3 فلوس للتر، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسجل سعر لتر بنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً من 2.28 درهم خلال سبتمبر الجاري إلى 2.24 درهم في أكتوبر المقبل بتراجع يبلغ أربعة فلوس، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.16 درهم إلى 2.12 درهم، بانخفاض قيمته أربعة فلوس.

وشهد سعر لتر الديزل ارتفاعاً محدوداً من 2.38 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.41 درهم اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل، بارتفاع قيمته ثلاثة فلوس.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.