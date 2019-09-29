30 شركة محلية تشارك في الملتقى الإماراتي - الإيطالي لرواد الأعمال

المصدر: ميلانو - الإمارات اليوم

عقدت في مدينة ميلانو، أخيراً، فعاليات الملتقى الإماراتي - الإيطالي لرواد الأعمال، بمشاركة 30 شركة إماراتية صغيرة ومتوسطة، من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعمل في قطاعات عدة، و260 شركة إيطالية صغيرة ومتوسطة.

نظم الملتقى الذي استمرت فعالياته على مدى أربعة أيام، البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي دعم مشاركة شركات عدة في الملتقى.

كما تم خلال الملتقى عقد أكثر من 110 اجتماعات تجارية ثنائية بين الشركات الإماراتية والإيطالية. وتم توقيع ثلاثة عقود تجارية بين الشركات المشاركة في قطاع الأغذية والتعليم والإكسسوارات.

وأكد مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، أن هناك 8765 علامة تجارية، وأكثر من 600 شركة إيطالية في السوق الإماراتية، لافتاً إلى أن مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيعزز التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات الحيوية ومنها التكنولوجيا والابتكار، والأغذية والمشروبات، والسياحة والسفر، والطاقة المتجددة.

وقال العفيفي إن الإمارات تنبهت مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حالياً أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات.

من جانبه، أكد سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، عمر عبيد محمد الحصان الشامسي، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 7.6 مليارات دولار (28 مليار درهم) في العام 2018، وهذا الرقم يمكن زيادته من خلال التعاون وتعزيز التعاون المشترك، والبحث عن فرص تعاون جديدة في المجالات المهمة، ومنها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.