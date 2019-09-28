أفضل 6 وجهات سياحية للزيارة خلال أكتوبر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

اختارت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأميركية المتخصصة بالسياحة والسفر مجموعة من أبرز الوجهات التي ينصح بزيارتها خلال شهر أكتوبر، تعرف إلى ست من أفضل الوجهات أوردتها ضمن القائمة.

دبي

توفر دبي خلال أكتوبر المزيد من التجارب السياحية المشوقة للزوار ومع اعتدال درجات الحرارة تكتسب النوادي الشاطئية والمنتجعات الصحية شعبية عالمية بفضل أجوائها الرائعة، فضلاً عن الأنشطة والمرافق الترفيهية في الهواء الطلق ورحلات السفاري في صحرائها، إلى جانب قائمة بالمعالم السياحية التي تحلو زيارتها بدءاً من الأسواق التقليدية والأحياء التراثية إلى المعالم الرئيسة الفاخرة في إحدى أكثر المدن استقطاباً للسياح في العالم.

دارجيلنج

يصادف هذا الشهر نهاية موسم الرياح الموسمية، وهو وقت مناسب لزيارة محطة التلال الأكثر شهرة في الهند، حيث يعود المطر والضباب للكشف عن مناظر هيمالايا الرائعة والقمم التي تحيط بها، مع إمكانية التعرف الى المزارع المحلية، وركوب السكك الحديدية البخارية المدرجة في قائمة اليونسكو أو الاسترخاء في الفنادق ذات الطراز الفيكتوري.

فيينا

على الرغم من أن عاصمة النمسا تشتهر بالقصور الإمبراطورية العظيمة والتراث الموسيقي لـ(موزارت وبيتهوفن)، فإن واحدة من أروع التجارب في المدينة هي التمتع بمشاهد مزارع الكروم في الضواحي الخارجية الجميلة، مع إمكانية التعرف الى معالم المدينة، بما في ذلك الأسواق والمطاعم والفنادق ووجهات التنزه الخارجي.

الألب اليابانية

أكثر ما يلفت النظر في اليابان هو جبال الألب في الخريف، حيث يسود اللونان الأحمر والبرتقالي النابضان بالحيوية وينعكسان على البحيرات والأنهار، وتكتسب مسارات المشي شعبية كبيرة بمحاذاة الأكواخ الجبلية المرتفعة المنتشرة في المنطقة، فضلاً عن حمامات المياه الحارة الخارجية منها والداخلية.

تايبيه

العاصمة التايوانية، تايبيه، هي مزيج مثالي غير مكتشف على نطاق واسع، من المعابد إلى ناطحات السحاب ومراكز التسوق المبهجة إلى الأسواق، وغيرها من الأنشطة التي تأخذ الزوار في رحلة لاكتشاف الثقافة الاّسيوية وسط الطبيعة الخلابة لزيارة المتاحف والحدائق الوطنية والمنتجعات الصحية والتمتع بمشاهد المناظر الجبلية.

روما

يعد أكتوبر الشهر المفضل لزيارة روما عندما يكون أقل ازدحاماً، لكنه لايزال جميلاً ودافئاً في الوقت نفسه، وتزخر المدينة بالمعالم التاريخية الرومانية، بالإضافة إلى الأسواق الراقية والشعبية والمطاعم الايطالية المميزة، مع فرصة لالتقاط الصور بالقرب من «نافورة تريفي» التي تعتبر، إلى جانب «الكولوسيوم»، من أشهر نقاط الجذب السياحية.