حركة تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية لـ «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، في بيان أمس: «الدائرة التجارية مسؤولة عن تحقيق أهدافنا وتسجيل أفضل النتائج، حيث قاربت الإيرادات في العام الماضي 100 مليار درهم، وهي شاهد على قوة شركتنا وتوفر المهارات التي تتيح لنا تعبئة الشواغر الرئيسة داخلياً من العاملين الذين يتمتعون بخبرات واسعة. وأنا على ثقة بقدرة فريقنا على تقديم أفضل مستويات الدعم لعملائنا، ومتابعة تعزيز استراتيجيتنا ومواصلة النمو لتحقيق أهدافنا».

سريان التغييرات

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات التالية اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، على أن يرفع مسؤولو العمليات التجارية في الأسواق الرئيسة عبر القارات الست تقاريرهم إلى عدنان كاظم.

وشملت التعيينات والتغييرات، تعيين سالم عبيدالله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأميركتين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس أول الشؤون الدولية، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، وسيضاف لمهامه سوقا دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

كما تم تعيين أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى، ويتولى حالياً منطقة إفريقيا، وبدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة إفريقيا، ويتولى حالياً منطقة الشرق الأقصى، وتيري أوكوك، يتولى حالياً منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أوروبا وروسيا الاتحادية، وسيضاف لمهامه سوقا ألمانيا والمملكة المتحدة.

ويواصل أحمد خوري، مهامه في منصب نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا وشبه القارة الهندية.

كما ستجرى بالإضافة إلى ذلك التنقلات التالية في الدائرة التجارية، حيث يشغل حالياً عيسى سليمان أحمد، منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة الهند ونيبال، وستتم ترقيته إلى نائب رئيس إقليمي للولايات المتحدة وكندا، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيدالله.

كما يشغل حالياً جبر العذيبي، منصب نائب رئيس العمليات التجارية لمنطقة باكستان، وسيتولى منصب نائب رئيس لمنطقة الهند ونيبال.

كما يشغل محمد سرحان، حالياً منصب مدير العمليات التجارية لمنطقة تايلاند وميانمار وكمبوديا، وستتم ترقيته إلى نائب رئيس لمنطقة باكستان، وسيرفع تقاريره إلى عيسى سليمان أحمد.

ويشغل أندرو بيرن، حالياً منصب مدير إقليمي لمنطقة سنغافورة وبروناي وماليزيا، وستتم ترقيته إلى نائب رئيس المبيعات (الولايات المتحدة)، وسيرفع تقاريره إلى سالم عبيدالله.

وتشغل دينا الهريس، حالياً منصب نائب رئيس تجربة العملاء (سكاي واردز)، وستصبح نائب رئيس المنتجات التجارية (B2B الشركات والعطلات).

كما يشغل محمد الهاشمي، منصب نائب رئيس المنتجات التجارية (دبي)، وسيرفع تقاريره الآن إلى عدنان كاظم مباشرة.

ويشغل بوب كابلي، حالياً منصب نائب رئيس B2C مبيعات الإنترنت والمنتجات الإضافية، وستتم ترقيته إلى نائب رئيس أول لتطوير مبيعات الانترنت، كما سيتولى إدارة الإمارات للعطلات.

كما يشغل أناند لاكشمينارايانان، حالياً منصب نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات، وسيصبح نائب رئيس أول تعظيم الإيرادات والتوزيع، ويستمر في رفع تقاريره إلى عدنان كاظم.

ويشغل أميت خاندلوال، حالياً، منصب نائب رئيس إقليمي لحصر وتوجيه الموارد، وسيصبح نائب رئيس إقليمي توجيه الموارد والتوزيع، وسيضاف إلى مهامه توزيع أنظمة MARS/‏RES، ويستمر في رفع تقاريره إلى أناند لاكشمينارايانان.

ويشغل بيل كافندش، حالياً، منصب نائب رئيس تعظيم عائدات التوزيع، وسيصبح نائب رئيس استراتيجية التوزيع، ويرفع تقاريره إلى أميت خاندلوال.

ويشغل موهيت سورال، حالياً منصب نائب رئيس تعظيم عائدات عمليات السوق (غرب)، وقد تمت ترقيته إلى نائب رئيس إقليمي لعمليات الأسواق العالمية، وسيرفع تقاريره إلى أناند لاكشمينارايانان.

كما يشغل هامانث نالاكاندي، حالياً منصب نائب رئيس تعظيم عائدات عمليات السوق (وسط)، وسيصبح نائب رئيس عمليات السوق (شرق)، ويرفع تقاريره إلى موهيت سورال.

التغييرات الجديدة

وإلى جانب التعيينات والتغييرات الجديدة في إدارة العمليات التجارية وتعظيم الإيرادات، ستواصل مختلف الدوائر الرئيسة الأخرى تقديم الدعم إلى عدنان كاظم، وعلى رأسها:

■نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن.

■الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات.

■كارين بل - رايت، نائب رئيس أول التجزئة ومراكز الاتصال.

■أزهر كاباندوانجوالا، نائب رئيس أول التخطيط - برمجة وضبط الشبكة.

■تريفور تشونغ، نائب رئيس تخطيط واقتصاديات الخطوط.

■روجيريو لياو، نائب رئيس تخطيط وبحوث الأسطول.

■سيرياك باثروز، مدير أول بحوث السوق.

وجود قوي

ويعكس الوجود القوي لمواطني دولة الإمارات في المراكز القيادية، نجاح استراتيجية «طيران الإمارات» في تطوير المهارات.

ومع الإعلان الجديد عن التغييرات والتنقلات، أصبح 12 من مواطني دولة الإمارات يشغلون الآن أدواراً قيادية في فريق «طيران الإمارات» للعمليات التجارية. ويعمل هؤلاء مع الناقلة الوطنية منذ أكثر من 10 سنوات، ومعظمهم من خريجي برنامج التدريب الإداري للمواطنين الجامعيين، وقد شغلوا مواقع مختلفة وارتقوا في السلم الوظيفي عن جدارة تامة.

وتعمل «طيران الإمارات»، دائماً لتكون الخيار الأول لمواطني الدولة من خلال استراتيجية ناجحة لتوظيفهم والاحتفاظ بهم وتطوير مهاراتهم.

وقد هيأت استراتيجية «رحلتي» الفرص أمام مواطني دولة الإمارات للنمو وبناء مسارات مهنية جيدة التنظيم، حتى يتمكنوا من لعب أدوار محورية داخل الشركة.

برامج التطوير

تشمل برامج «طيران الإمارات» لتطوير المواطنين ما يلي:

■ برامج التطوير الوظيفي.

■ برامج مع شركاء عالميين (رولز رويس، دي إتش إل، جنرال إلكتريك وإيرباص).

■ برامج إرشادية وإشرافية.

■ برامج منح دراسية.

■ برامج داخلية.

■ شراكات مع وزارات ومؤسسات حكومية.

- استراتيجية

«رحلتي» هيأت

الفرص أمام

المواطنين

للنمو ولعب

أدوار محورية

داخل الشركة.