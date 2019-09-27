«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية إلى الفلبين خلال الشتاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى الفلبين خلال فصل الشتاء. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من اليوم وحتى الثامن من أكتوبر المقبل، على أن يتم السفر حتى 30 يونيو 2020.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن الأسعار للسفر تبدأ في الدرجة السياحية من دبي إلى مانيلا من 1795 درهماً، وإلى كلارك ابتداء من 1895 درهماً، وإلى سيبو من 2145 درهماً. أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 7995 درهماً إلى مانيلا وكلارك، وإلى سيبو ابتداء من 8055 درهماً.

ويحصل المسافرون أيضاً على خصم على وزن الأمتعة الإضافي، عند حجز العرض عبر الإنترنت. وتصل نسبة الخصم إلى 50% على أول خمسة كيلوغرامات و20% على الوزن الذي يزيد على ذلك. ويستفيد المسافرون من دبي من هذا العرض حتى 10 يونيو 2020.

ويستمتع ركاب «طيران الإمارات» في جميع الدرجات بنظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الذي يوفر 4500 قناة منوعة، وبالوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين. كما يمكن للعملاء اختبار تجربة متميزة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل Home Check-in service أينما كانوا في دبي.