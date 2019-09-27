تحويل «واحة الزاوية» إلى منطقة استثمارية يتيح للمواطنين إعادة البيع لجنسيات أخرى

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت شركة واحة الزاوية للتطوير العقاري عن بدء إتاحة التملك رسمياً في مشروع واحة الزاوية لجميع الجنسيات، وذلك عقب تحول أرض المشروع الواقعة على طريق العين - دبي، في منطقة الفقع، إلى منطقة استثمارية، لتصبح بذلك المنطقة الاستثمارية الأولى التي يتاح التملك بها في منطقة العين، والمنطقة الاستثمارية الـ22 في إمارة أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة الزاوية، خلدون صالح، في مؤتمر صحافي أمس في أبوظبي، إن تحويل مشروع واحة الزاوية الى منطقة استثمارية يعمل على تنشيط حركة البيع والبناء والاستثمار في المشروع، كما يسمح للمواطنين الذين اشتروا أراضي أو وحدات في المشروع بإعادة بيعها لمستثمرين من الجنسيات الأخرى، ما يرفع مستوى رضا العملاء، متوقعاً أن يشهد المشروع حركة نشطة من قبل المستثمرين والمقيمين من مختلف الجنسيات لما يتضمنه من مرافق وخدمات نوعية.

وكشف صالح عن أن الشركة سجلت حجوزات على المشروع أمس خلال معرض «سيتي سكيب»، كما شهدت استفسارات عدة بشأنه، مشيراً الى ان تزامن قرار تحويل مشروع واحة الزاوية الى منطقة استثمارية مع انعقاد المعرض سيكون له أثر إيجابي على المشروع.