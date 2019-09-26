%10.9 حصة المواطنين من رواتب قطاع التأمين خلال 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، أن إجمالي الرواتب التي حصل عليها المواطنون العاملون في قطاع التأمين بالدولة، خلال العام الماضي، بلغ 249.7 مليون درهم، تشكل نسبة 10.9% من إجمالي رواتب العاملين في قطاع التأمين بالدولة، والتي بلغت مليارين و279 مليوناً و438 ألفاً و564 درهماً في 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع بلغ 1010 أشخاص بنهاية العام الماضي، من بينهم 157 مواطناً و853 مواطنة من إجمالي 10 آلاف و980 موظفاً وموظفة يعملون في قطاع التأمين بنسبة توطين بلغت 9.2%.

وأوضحت أن 81 مواطناً ومواطنة يعملون في وظائف إدارية في قطاع التأمين، بينما يعمل 929 مواطناً ومواطنة في وظائف غير إدارية، كما يشكل المواطنات نسبة 84.4% من اجمالي المواطنين العاملين في القطاع، بينما يشكل الذكور نسبة 15.6%. وذكرت الهيئة في تقرير شامل أصدرته أمس عن «قطاع التأمين 2018» استناداً الى إحصاءات هيئة التأمين في الدولة، أن رواتب العاملين في القطاع من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت 545 مليوناً و76 ألفاً و604 دراهم، في حين بلغت رواتب العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي 18 مليوناً و957 ألفاً و775 درهماً، بينما بلغت رواتب العاملين من بقية دول العالم، ملياراً و465 مليوناً و635 ألفاً و156 درهماً.

ووفقاً للهيئة، فإن عدد غير المواطنين العاملين في القطاع يصل الى 9970 موظفاً، من بينهم 80 موظفاً من دول مجلس التعاون الخليجي، و2768 موظفاً من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و7122 موظفاً من بقية دول العالم.

• 1010 أشخاص إجمالي عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع.