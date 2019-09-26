3200 وظيفة متاحة أمام المواطنين في «مجموعة الإمارات»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مجموعة الإمارات، أنها تهدف إلى أن تصبح جهة العمل المفضلة للمواطنين الإماراتيين، مشيرة إلى وجود 3200 وظيفة متاحة حالياً أمام مواطني الدولة، معظمها في مجال الضيافة الجوية برواتب تبدأ من نحو 18 ألف درهم شهرياً.

وذكرت المجموعة خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية، أن نحو 3000 من مواطني الدولة يعملون حالياً لديها في مناصب عليا وفي مختلف الأقسام والتخصصات، منهم 677 يعملون في عمليات الطيران، بمن فيهم الطيارون، إلى جانب 556 مهندساً في قسم هندسة الإمارات يعملون على صيانة وإصلاح الطائرات.

استراتيجية التوطين

وتفصيلاً، قال النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات، عبدالعزيز آل علي، إن المجموعة تواصل العمل على استراتيجيتها الخاصة بالتوطين، لافتاً إلى وجود أكثر من 3200 وظيفة متاحة حالياً أمام مواطني دولة الإمارات للعمل في مختلف المجالات.

وأضاف آل علي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام المحلية في دبي، أمس، أن قطاع الضيافة الجوية يستحوذ على معظم تلك الوظائف وبنسبة تزيد على 90%، فضلاً عن وظائف أخرى في مجالات إدارية ولوجستية. وأوضح أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالعمل في المجموعة، التقدم بطلباتهم للالتحاق بالوظائف الجديدة في مختلف المجالات، عبر الموقع الشبكي (www.emiratesgroupcareers.com)، مشيراً إلى أن إدارة الموارد البشرية في المجموعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفير تسهيلات خاصة باستقطاب المواطنين إلى قطاع الضيافة تشمل تصميم اللباس الخاص، وغيرها من الإجراءات.

رواتب «الضيافة»

وبيّن آل علي أن رواتب المواطنين الراغبين بالالتحاق في قطاع الضيافة تبدأ من نحو 18 ألف درهم شهرياً على أن يزداد مع التطور الوظيفي، إلى جانب مزايا أخرى، لافتاً إلى أن هناك حاجة للمزيد من المواطنين للعمل في هذا المجال.

وذكر أن المنتسبين إلى مختلف الوظائف يخضعون لدورات تدريبية، لتعريفهم بمهامهم وتأهيلهم للعمل، موضحاً أن تدريب منتسبي الضيافة الجوية يتضمن دورة مدتها ثمانية أسابيع، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بعملهم، أهمها أنظمة السلامة والأمن وإجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية، علاوة على الضيافة.

الخدمة الجوية

وأفاد آل علي، بأن هناك أكثر من 23 ألف شخص يعملون لدى «طيران الإمارات» في مجال الخدمة الجوية، 65 موظفاً منهم من مواطني دولة الإمارات، مشيراً إلى أن سياسة التوطين في المجموعة متواصلة، ونجحت في تأهيل كوادر تتولى حالياً مناصب إدارية عليا.

وأكد أن لدى المجموعة ميزانية مفتوحة بخصوص التوطين بناءً على تعليمات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، مبيناً أن المجموعة تستثمر 1.4 مليون درهم لتأهيل طيار مواطن و1.3 مليون درهم لتأهيل مهندس طيار مواطن.

مناصب عليا

وأوضح آل علي أن نحو 3000 من مواطني الدولة يعملون حالياً لدى مجموعة الإمارات في مناصب عليا وفي مختلف الأقسام والتخصصات، منهم 677 في عمليات الطيران، بمن فيهم الطيارون العاملون والمتدربون والعاملون في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، إلى جانب 556 مهندساً في قسم هندسة الإمارات يعملون على صيانة وإصلاح الطائرات، فضلاً عن 266 مواطناً في عمليات المطار، و224 في مجال تكنولوجيا المعلومات بمجموعة الإمارات.

وأضاف أن 209 مواطنين يعملون حالياً في قطاع خدمات المطار، و142 مواطناً في الدائرة التجارية، إلى جانب 171 مواطناً في قسم الموارد البشرية، و669 مواطناً في مختلف الإدارات.

وأكد آل علي، عدم وجود أي قيود على توظيف المواطنين، لكن التدرج في ذلك يهدف إلى تطوير مهاراتهم مع أهمية زيادة الأعداد.

أدوار متنوعة

وبيّن آل علي أن الموظفين الإماراتيين يشغلون مجموعة متنوعة من الأدوار داخل المجموعة، بما في ذلك مناصب الإدارة العليا، حيث يشكل المواطنون في منصب نائب رئيس 22% من العدد الإجمالي، و27% في منصب نائب رئيس أول، و40% يشغلون منصب نائب رئيس أول دائرة، و80% في منصب النائب التنفيذي للرئيس.

«رحلتي»

وقال آل علي: «طوّرنا على مدى سنوات استراتيجية خاصة بتوظيف المواطنين وفرت إطاراً هيكلياً يتيح لنا قياس وتقييم فعالية برامجنا على المدى الطويل، وأطلقنا استراتيجيتنا للتوطين التي سمّيناها (رحلتي)، لضمان توفير الفرص الملائمة للمواطنين». وأضاف أن استراتيجية «رحلتي» تتضمن ثلاث مراحل، تشمل: التخطيط والتطوير واستبقاء مواطني دولة الإمارات، ووضعهم في مختلف المراكز، موضحاً أنه سواء كانوا من خريجي المدارس الثانوية أو حاملي شهادات البكالوريوس، فمجموعة الإمارات تضمن تدريبهم وحصولهم على التعليم، وتزويدهم بالدعم اللازم للنمو داخل المجموعة.

خطط مستقبلية

وذكر آل علي: «لدينا خطط مستقبلية قوية للمواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، مثل الاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وتعليمية لاستقطاب أفضل الكفاءات، واستخدام علاقاتنا مع الشركات العالمية لوضع برامج للتطوير، وتحسين أنظمة التطوير الوطنية، وتصميم خطة قوية للتقدم الوظيفي في المستقبل للمحافظة على الكفاءات الوطنية».

وأشار إلى أن المجموعة قدمت منحاً دراسية وبرامج داخلية أخرى لموظفيها المواطنين، مثل برنامج إدارة الطيران وبرنامج سلسلة التوريد، وبرنامج «تكنولوجست».

جهة العمل المفضلة

إلى ذلك، أفادت مجموعة الإمارات، بأنها تهدف إلى أن تصبح جهة العمل المفضلة للمواطنين من خلال بناء أساس دائم للنجاح في توظيف وتطوير وتقدم المواطنين والمحافظة على استمرارهم، حيث تلتزم المجموعة سنوياً بزيادة نسبة التوطين من خلال توسيع فرص التمكين والترقي الوظيفي.

12 مواطناً يشغلون مناصب قيادية في العمليات التجارية

أعلنت «طيران الإمارات»، أمس، عن تعيينات وتغييرات في فريق العمليات التجارية، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة متعامليها بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق، موضحة أنه مع الإعلان الجديد عن التغييرات والتنقلات، أصبح 12 من مواطني دولة الإمارات يشغلون الآن أدواراً قيادية في فريق «طيران الإمارات» للعمليات التجارية.

وأضافت أن المواطنين الـ12 يعملون مع الناقلة الوطنية منذ أكثر من 10 سنوات، ومعظمهم من خريجي برنامج التدريب الإداري للمواطنين الجامعيين، مشيرة إلى أنهم شغلوا مواقع مختلفة وارتقوا في السلّم الوظيفي عن جدارة تامة.

مزايا وفوائد

أوضح النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات، عبدالعزيز آل علي، أن المزايا والفوائد التي يتمتع بها المواطنون العاملون في مجموعة الإمارات تتضمن علاوة خاصة بالمواطنين، فضلاً عن علاوة خاصة للعاملين بنظام الورديات، أو العاملين في المحطات الخارجية، إلى جانب قرض مالي من دون فائدة، ونظام تقاعد مع إجازة مدفوعة للدراسة وأداء الامتحانات، فضلاً عن إجازة دراسة غير مدفوعة، وإجازة لمرافقة مريض للعلاج في الخارج، إضافة إلى مزايا أخرى حسب الدرجة تشمل تذاكر سنوية وتذاكر مقابل سنوات الخدمة، ومخصصات طبية وتعليمية.

وبيّن أن الموظفين المواطنين المؤهلين يحصلون على بدل تعليم للطفلين الرابع والخامس.

أقوى البرامج

أكد النائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية في مجموعة الإمارات، عبدالعزيز آل علي، أن مجموعة الإمارات تقدم أقوى وأشمل برامج التطوير الوظيفي لموظفيها المواطنين على اختلاف مراكزهم ودرجاتهم. وأوضح أن تلك البرامج تشمل: برنامج مديري المحطات الخارجية، وبرنامج مديري خدمات المطار للمحطات الخارجية، وبرنامج الشحن للمحطات الخارجية، وبرنامج الهندسة، وبرنامج «دناتا» للسفريات، وبرنامج خدمات المطار، وبرنامج «رواد» في الدائرة الأمنية، وبرنامج المستقبل والثقافة من «جنرال إلكتريك»، إلى جانب برامج تطوير الخدمات الاستراتيجية للمديرين التنفيذيين في المطارات والخطوط الجوية من شركة «إيرباص»، وتطوير القيادة وإدارة الأعمال من شركة «رولز رويس»، وغيرها.

3000

مواطن يعملون حالياً

في «مجموعة

الإمارات».