اطلاق منصة " آداب سوليوشنز" للاستفادة من التمويل الجماعي للعقارات بنهاية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الدكتور سليمان الفهيم رئيس مجلس إدارة "مجموعة سليمان الفهيم القابضة" أن القطاع العقاري في دولة الامارات يتجه نحو التوازن بين العرض والطلب في ظل الرؤية الحكومية الواضحة بهذا الخصوص، والسعي لضبط هذا القطاع بحيث لا يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ، بل يكون مساهما في التنمية ودافعاً لعجلة النمو التي تشهدها الدولة.

وقال الفهيم في تصريحات على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي أن القطاع العقاري على موعد مع صناعة ديناميكية متطورة تتمثل في التمويل الجماعي باستخدام تقنيات البلوك تشين والتعامل بالعملات الرقمية، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات المتداول عبر التمويل الجماعي الذكي الى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2025، باستخدام العملة الرقمية التي أزالت كل الحدود في الاستثمار بهذا القطاع الاقتصادي الهام.

وأضاف الفهيم:" ستسمح التكنولوجيا الحديثة عبر تقنيات البلوك التشين والعملات الرقمية للمستثمرين الاستثمار في العقارات عبر العقود الذكية، ويتجاوز الاجراءات التقليدية التي تتمثل في ان تتواجد في دولة معينة و فتح حساب بنكي في بنك محلي ، بينما يمكن الان الإستثمار في العقار في اي بلد في العالم بالعملة الرقمية المشفرة و العقود الذكية.

وذكر الفهيم أنه مع نهاية هذا العام، سيتم إطلاق منصة كاملة لمشروع " آداب سوليوشنز Blockchain " للاستفادة من التمويل الجماعي في العقارات، حيث بقدرة أي مستخدم الاستثمار في جزء من الأصول العقارية بالعملات الرقمية ، والحصول على حقوق الربح (إيرادات الإيجار + تقدير القيمة) التي تمنحها العقود الذكية و التي ستدفع للمستثمرين بالعملة الرقمية .

وقالد. الفهيم :"شكل المعرض منصة هامة لاستعراض أحدث واهم المشاريع العقارية التي جرى الاعلان عنها مؤخراً، وقد شهدنا نجاحاً كبيرا تمثل في بيع عدد من المشاريع المعروضة بالكامل، بينما شهدت مشاريع عقارية اخرى اقبالاً ملحوظاً بفضل نوعية العقارات المطروحة ومواقعها و قيمتها وطرق السداد المعلن عنها". وأفاد بأهمية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ادارة المشاريع العقارية بغية خفض تكلفة التنفيذ والتحكم في الوقت ورفع الكفاءة الإنتاجية مما يساهم فى خفض سعر الوحدات السكنية لجذب أكبر شريحة من العملاء.

وشدد على أهمية دور استخدامات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تحليل البيانات وتقديم ملاحظات متقدمة على الأنماط العقارية المؤثرة في الأسعار، والتطبيقات التسويقية للواقع الافتراضي لمساعدة المشترين على الاستكشاف المسبق للعقار.