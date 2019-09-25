"الإمارات دبي الوطني" يطلق أول بنك رقمي لرواد الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك "الإمارات دبي الوطني" اليوم عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال (E20) في دولة الإمارات مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب "البنك الرقمي للأعمال" سيكون بإمكان شركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك، والوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.

وسيتوفر الإصدار التجريبي من "البنك الرقمي للأعمال" عبر الدعوة فقط لمجموعة مختارة من رواد الأعمال، ليتيح لهم اختبار مزاياه الرئيسية مثل تجربة فتح الحساب الرقمي، وتقديم الآراء والمقترحات حول تجربتهم.

وسيكون البنك الجديد متاحاً للعملاء من قطاع الأعمال في دولة الإمارات بعد استكمال المرحلة التجريبية بنجاح بحلول الربع الأول من 2020.

يذكر أن (E20) هو ثاني بنك رقمي يطلقه بنك "الإمارات دبي الوطني" في أعقاب النجاح الذي حققته (Liv) منصة الهاتف المتحرك الأولى من نوعها في المنطقة والتي تجمع بين الخدمات المصرفية ونمط الحياة العصرية لتواكب احتياجات جيل الألفية و الجيل "زد.".