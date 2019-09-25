«إيرباص» تفتتح مركز خدمات إقليمياً في «دافزا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، أمس، عن افتتاح أول مركز متخصص في تقديم خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي (دافزا)، مشيرة إلى أن المركز الجديد سيوفر خدماته لشركات الطيران المحلية والإقليمية، إضافة إلى عملاء الشركة في الهند وتركيا.

وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي (دافزا)، الدكتور محمد الزرعوني، إن «المنطقة الحرة تلتزم بدعم الشركات المتعددة الجنسيات، لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يُسهم في توفير خدماتها بشكل أفضل»، لافتاً إلى أن «الشراكة الطويلة الأمد مع (إيرباص) تؤكد جهود المنطقة الحرة، الرامية لتوفير البيئة المثالية التي تلعب دوراً رئيساً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي».

من جهته، قال رئيس شركة «إيرباص» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ميكائيل هواري، إن «الشركة نلتزم، من خلال افتتاح أول مركز خدمات إلكترونيات المقصورة لعملائنا في المنطقة، بدعم وتحقيق النمو المستدام لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والإسهام في دفع عجلة النمو وتعزيز الاقتصادات المحلية، حيث يؤكد هذا الحدث التزامنا الطويل الأمد تجاه المنطقة بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص».