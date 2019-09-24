"دستركت 2020" تضم شركة لتقنية "البلوك تشين" ضمن مشاريعها التطويرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "دستركت 2020" عن تعاونٍ مع شركة "أطلس كابيتال"، التي تتخذ من مدينة شنغهاي مقراً لها، لتكون أحدث المستأجرين المنضمين إلى مشروعها التطويري. وتم تأكيد هذه الشراكة من قبل مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي، أثناء كلمتها في معرض "سيتي سكيب جلوبال".

وتعتبر "أطلس كابيتال" أحدث شركة عالمية تعلن نيتها لتأسيس مقر لها في "دستركت 2020"، المشروع التطويري الجديد في دبي والذي سيشكل بيئة خصبة متعددة الاستخدامات للابتكار، وذلك بعد شركتي "سيمينز" و"أكسنتشر"، ما يلعب دوراً في تحقيق هدف "دستركت 2020" إلى جمع الشركات من القطاعات الأساسية، مثل السفر والسياحة، واللوجستيات والنقل، والتعليم، والإنشاءات.

وقالت فريدوني: "يسعدنا التعاون مع ‘أطلس كابيتال‘ والترحيب بها ضمن مجموعة الشركاء العالميين المتنوعة والآخذة بالنمو في ‘دستركت 2020‘، هذا الإعلان هو دليل آخر على رؤيتنا لبيئة شاملة وقائمة على الابتكار للشركات من مختلف الأحجام وضمن مختلف القطاعات والتقنيات، كي تتعاون وتحقق أكبر قدرٍ من التناغم، لتحقيق المكاسب المشتركة".

وأضافت فريدوني: "من أهم أولوياتنا الجمع بين الشركاء والمستأجرين المناسبين لتنمو هذه البيئة الخصبة، وذلك يشمل التفاعل مع الشركات العالمية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى العناصر الأساسية اللازمة لبيئة ابتكار ناجحة مثل المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الاجتماعية والثقافية، ويكشف حضور ‘أطلس كابيتال‘ وخططنا المشتركة بالنسبة لمقر البلوك التشين عن الحجم الكبير لطموحاتنا في هذه الناحية".

وتابعت: "إنها خطوة هامة لقطاع التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، في ظل التوقعات بنمو تكنولوجيا البلوك تشين بشكل كبير في الأعوام القليلة المقبلة. ونحن نجد في دبي، و‘دستركت 2020‘، موقعاً مثالياً لدفع الابتكار من خلال هذه التكنولوجيا. وبالتالي ستدعم تكنولوجيا البلوك تشين جهود دبي ودولة الإمارات الرامية لتطوير اقتصاد متين قائم على الابتكار".

وستؤسس "أطلس كابيتال" مقراً خاصاً بتقنية "البلوك تشين" (أو سلسلة الكتل) يمتد على مساحة 15,000 متر مربع في "دستركت 2020"، ما يدعم مساعي الأخيرة لأن تشكّل بيئة تقنية رائدة للبلوك تشين وغيرها من التكنولوجيا المستقبلية. وسيساعد هذا المقر على جذب مجموعة من الشركات الباحثة عن تبني تكنولوجيا البلوك تشين المتقدمة، من خلال تزويدهم بمساحة للتعاون، وإتاحة الخبرات العالمية لهم.

وقال رين هوان، المؤسس المشارك والشريك الإدراي في "أطلس كابيتال": "يعتبر الانضمام إلى ‘دستركت 2020‘ بداية فصلٍ جديد بالنسبة لشركة ‘أطلس كابيتال‘. رؤيتنا هي أن ندعم هدف إمارة دبي لتصبح منصة للابتكار من خلال إنشاء مقر البلوك تشين اللازم للمستقبل، وهو مخصص لجمع الباحثين ورواد الأعمال في مجال البلوك تشين مع المستثمرين".

وأضاف هوان: "ستوفر ‘دستركت 2020‘ موقعاً مثالياً لبناء بيئة ملائمة لتقنية البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، وقادرة على جذب مسرعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم. سيوفر هذا المقر مساحة للأبحاث والتطوير، إضافة إلى المرافق التعليمية والتمويلية، وستدعم هذه المرافق المتطورة المشاريع الناشئة والشركات، وتساعدها على إطلاق المشاريع البحثية، واستضافة الفعاليات الخاصة بمجال البلوك تشين، والمؤتمرات، والهاكاثونات (ماراثونات البرمجة). كما توجد لدينا فرصة إنشاء عملة رقمية ومحفظة بلوك تشين رسمية فيما نبتكر من أجل المستقبل".