اقتصادية دبي تضيف مراكز خدمات الجهات الحكومية إلى «المتسوق السري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأنها أضافت مراكز خدمات الجهات الحكومية في دبي ضمن مبادرة المتسوق السري في برنامج دبي للخدمة المتميزة، مشيرة إلى أنها تبدأ بذلك استقبال طلبات الجهات الراغبة في تعزيز ورفع معايير خدمة العملاء، وتقديم أفضل ما لديهم من الممارسات في مجال العمل.

وذكرت اقتصادية دبي، في بيان، أنها تسعى من تلك الخطوة إلى توسيع إطار التميز على مختلف الصعد، ما يحقق المزيد من الرقي في رضا العملاء والخدمات الحكومية المقدمة، وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

الخدمة المتميّزة

وأوضحت أن تقارير المتسوق السري، تعد إحدى مبادرات برنامج دبي للخدمة المتميزة، ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، التي أطلقت لتقييم القطاع الخاص منذ 17عاماً، بهدف قياس معايير خدمة العملاء والتعرف إلى نقاط القوة وسبل التحسين.

وأضافت اقتصادية دبي أن الجهات الحكومية المشاركة في مبادرة المتسوق السري تحظى بالحصول على 12 تقريراً سنوياً، تتضمن أبرز النقاط التي تغطي آلية العمل، حيث تسهم في تطوير معايير الجودة المتميزة والابتكار في الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء العديد من نماذج التقارير لتغطية مختلف جوانب تقديم الخدمة، بحسب الجهة الحكومية ومجال اختصاصها.

تعزيز التنافسية

وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، خالد القاسم، إن «الإحصاءات الأخيرة أظهرت مدى جدية الجهات الحكومية في المشاركة، حيث استلمت إدارة التميز المؤسسي طلبات للعديد من الجهات الراغبة في إعلان مشاركتها الرسمية في مبادرة المتسوق السري، لتكون ضمن المرشحين بهدف الانضمام إلى برنامج دبي للخدمة المتميزة في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «نسعى في اقتصادية دبي إلى تعزيز التنافسية بين مراكز الخدمات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موقع دبي كبوابة للأعمال والحركة التجارية على الصعيدين الاقليمي والعالمي».

وتابع القاسم، أن «اقتصادية دبي تسعى بصفة مستمرة إلى الحفاظ على سمعة دبي واستدامة نموها على كل الصعد، بما في ذلك الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف الفئات من الأفراد»، لافتاً إلى أن «الهدف هو دعم الشركاء من الجهات الحكومية لتحسين الأداء، والإنتاجية، والخدمة المقدمة للعملاء على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام».

وبين أن نتائج تقارير المتسوق السري، تغطي العديد من جوانب الاستراتيجيات المتبعة في خدمة العملاء وثقافة التميز في طرح الخدمة، من أبرزها: سرعة المعاملات المنجزة، ومتوسط زمن الانتظار، ودقة المعلومات التي تقدم للمتعاملين.

تحسين الأعمال

يذكر أن اقتصادية دبي أطلقت برنامج الخدمة المتميزة سعياً منها لتحسين نوعية الأعمال والخدمة المقدمة للزبائن، إلى جانب تعميم ثقافة التميز في الأداء في قطاع الخدمات والتجزئة بالدولة، والذي يشهد نمواً متسارعاً ومستمراً.

وبإمكان الراغبين من الجهات الحكومية الحصول على المزيد من المعلومات والاطلاع على آلية المشاركة في مبادرة المتسوق السري، والاشتراطات التي يجب توافرها، من خلال البريد الالكتروني: (DSES@dubaided.gov.ae) أو التواصل على الرقم: (044455833).

دبي الأولى إقليمياً في تقرير المياه للمدن المستدامة

احتلت دبي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط ضمن تقرير المياه للمدن المستدامة الصادر عن مؤسسة «أركاديس العالمية». ووفقاً لبيان صادر أمس عن اقتصادية دبي، يعكس التقرير الأثر الإيجابي لدور حكومة دبي في توفير شبكة ومخزون من المياه المستدامة التي تعد من العوامل الرئيسة في منظومة متكاملة ومساندة لكل القطاعات، أبرزها قطاع الصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.

ويغطي التقرير ثلاثة محاور ضمن مؤشر المياه للمدن المستدامة، هي: «المرونة» من حيث إتاحة المياه والمساحات الخضراء والكوارث المتعلقة بالمياه والفيضانات والمخزون من الماء، و«الكفاءة» من حيث مد المياه وكلفتها وإعادة الاستخدام واستمرارية الخدمة ونسبة البيوت التي تحتوي على عدادات مياه واتصالها بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى محور «الجودة» من حيث تلوث المياه وانتشار الأمراض المتعلقة بتلوث المياه ونسبة البيوت المتصلة بخدمات المياه المحسنة.