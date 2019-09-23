«اتصالات» تؤكد أهمية التحول الرقمي في «التجزئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في شركة اتصالات، عصام محمود، أهمية تبني استراتيجيات التحول الرقمي في قطاع التجزئة، لضمان البقاء في طليعة المنافسة، لافتاً إلى أن العملاء باتوا يتطلعون الآن لتجربة تسوّق غامرة وأكثر جاذبية، الأمر الذي يدفع تجار التجزئة إلى الأخذ في الحسبان أدوات التحول الرقمي الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن الحفاظ على ولاء ورضى العملاء.

جاء ذلك خلال منتدى «التحول الرقمي في قطاع التجزئة»، الذي نظمته «اتصالات»، أخيراً، الذي تناول مدى فاعلية التحول الرقمي في إعادة صياغة المنظومات، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الشركة، أمس.

وقال محمود خلال كلمته في المنتدى، إن «(اتصالات) تعمل عن كثب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توظيف مواردها لاستيعاب متطلباتهم وتلبية احتياجات المختلفة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه (اتصالات) لهذا القطاع المهم، بما يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، وذلك عبر مساعدتها على تبني المنظومات الرقمية في عملياتها التجارية».