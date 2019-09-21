الذهب يصعد عالمياً بدعم من «التوترات» ومحادثات بكين وواشنطن

المصدر: عواصم- وكالات

صعدت أسعار الذهب، أمس، وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات الجيوسياسية، والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1505.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو 1% منذ بداية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1513.5 دولاراً للأوقية.

وازدادت أسعار الذهب نحو 17% منذ بداية عام 2019، بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأساس، والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الثانية، الأربعاء الماضي، للمساهمة في استدامة النمو الاقتصادي، لكنه أعطى إشارات متباينة بشأن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات في المنطقة، في وقت قالت فيه الولايات المتحدة، أول من أمس، إنها تشكل تحالفاً للتصدي للتهديدات الإيرانية في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1642 دولاراً للأوقية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى المستوى القياسي البالغ 1646.81 دولاراً.

وازداد البلاتين 0.7% إلى 943.37 دولاراً للأوقية، وربحت الفضة 0.9% إلى 17.93 دولاراً للأوقية.