5.5 مليارات درهم صادرات أبوظبي من الحديد والصلب والألمنيوم في 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، بأن صادرات الإمارة من الحديد والصلب ومصنوعات الحديد والصلب والألمنيوم ومصنوعاته بلغت أكثر من 5.5 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 4.9 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المركز في تقرير حول تجارة أبوظبي، أن صادرات الإمارة من الألمنيوم ومصنوعاته ارتفعت الى نحو 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.4 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات أبوظبي من الحديد والصلب إلى 1.3 مليار درهم مقابل 1.07 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات الإمارة من مصنوعات الحديد والصلب إلى 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.3 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن قيمة المعاد تصديره من الألمنيوم ومصنوعاته بلغ 50.7 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره من الحديد والصلب 338.8 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره من مصنوعات الحديد والصلب 619.4 مليون درهم.

ووفقاً للتقرير، بلغت واردات أبوظبي من الحديد والصلب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من مليار درهم، في حين بلغت الواردات من مصنوعات الحديد والصلب نحو ملياري درهم، بينما بلغت الواردات من الألمنيوم ومصنوعاته 230.8 مليون درهم.

واردات أبوظبي

من الحديد والصلب

جاوزت مليار درهم

خلال النصف الأول

من 2019.