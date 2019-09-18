«نون» تطلق تخفيضات «الجمعة الصفراء» 24 نوفمبر

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

أفادت شركة «نون»، المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية، بأن إجمالي عدد البائعين والتجار على المنصة يبلغ 12 ألف بائع حالياً، لافتة إلى أن فرص التوسع بأسواق عربية جديدة واردة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «نون»، خلال لقاء في دبي، أن التجارة الإلكترونية تسجل معدلات نمو مستمرة في المنطقة والعالم ككل، لكنها لن تهدد وجود قطاع تجارة التجزئة التقليدية، مشيرة إلى أن المنصة ستطلق مبادرة عروض تخفيضات «الجمعة الصفراء» في 24 نوفمبر المقبل، التي تستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

فرص التوسع

وتفصيلاً، قال مؤسس شركة «نون»، المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن «عدد التجار والبائعين عبر منصة (نون)، وصل أخيراً إلى 12 ألف بائع وتاجر».

وأضاف العبار خلال لقاء عقدته «نون» في دبي، أول من أمس، حول فرص النمو للشركة وتعزيز شراكتها، أن «منصة الشركة تعمل حالياً في أسواق الإمارات والسعودية ومصر»، مؤكداً حرص الشركة على تحسين وتطوير خطط عملها في تلك الأسواق، كما أن فرص التوسع عربياً واردة مستقبلاً.

وأشار إلى أن «فريق العمل في الشركة يؤكد ضرورة تحفيز الكوادر المواطنة والعربية على الاشتراك بمجالات عمل التجارة الإلكترونية، باعتبارها من المجالات المستقبلية ذات الفرص الواعدة».

شركة مساهمة

وأوضح العبار أن «منصة (نون) تعتمد على التجار والبائعين لتوفير المنتجات للمستهلكين، ولا تعمل على غرار مواقع التجارة الإلكترونية الأخرى، باستيراد وبيع منتجات مباشرة للمستهلكين».

وكشف، أن «(نون) ستتحول يوماً ما في المستقبل إلى شركة مساهمة عامة، حيث سيكون البائعون من حملة الأسهم في الشركة».

زيادة الإقبال

وبيّن العبار، أن «الشركة رصدت زيادة في الإقبال على الشراء عبر (نون)، خلال الفترة من الساعة 11 مساء حتى الثانية صباحاً، وهي الفترة التي تواكب إغلاق منافذ تجارة التجزئة التقليدية، كما أنها تؤشر إلى كون المستهلكين يفضلون التسوق إلكترونياً في أوقات الراحة المسائية بالمنازل».

ولفت إلى أن «التجارة الإلكترونية تسجل معدلات توسع كبيرة في المنطقة العربية والعالم ككل، لكنها في الوقت نفسه لا تهدد وجود قطاع تجارة التجزئة التقليدية، الذي سيظل موجوداً في الأسواق لتقديم خدمات لفئات مختلفة من المستهلكين».

عروض

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنصة «نون»، فراز خالد، إن «(نون) ستطلق عروض تخفيضات (الجمعة الصفراء) في الفترة بين 24 و30 نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أن «تلك العروض ستكون بنسب تخفيضات متباينة».

توقع خالد أن يصل إجمالي الزوار للمنصة خلال فترة عروض «الجمعة الصفراء» إلى ما يجاوز الـ25 مليون زائر.

نمو متسارع

قال مؤسس شركة «نون»، المنصة الرقمية للتجارة الإلكترونية، محمد العبار، إن «التجارة الإلكترونية في المنطقة تشكل حالياً 2% فقط من إجمالي قطاع التجزئة، فيما تستحوذ على نسب تراوح بين 18 و20% في أسواق دول أوروبية والولايات المتحدة والصين».

وأضاف أنه «فيما يواصل قطاع التجارة الإلكترونية تسجيل معدلات نمو متسارعة، فإنه من المتوقع أن يستحوذ على حصة تراوح بين 25 و30% من مبيعات قطاع التجزئة على المستوى العالمي مستقبلاً».