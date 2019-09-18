«عطلات فلاي دبي» توفر باقات خاصة للقادمين من السعودية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت «عطلات فلاي دبي»، قسم العطلات التابع لشركة «فلاي دبي»، عن باقات خاصة للمسافرين القادمين من السعودية للإقامة في دبي وزيارة أحدث متنزهاتها الترفيهية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وأوضحت الناقلة في بيان، أمس، أن أسعار الباقات التي تتنوع وفقاً لاحتياجات العملاء تبدأ من 1499 ريالاً، وتشمل تذاكر الطيران على الدرجة السياحية والإقامة في الفندق. وأضافت أن الباقات الجديدة تتيح حجز باقة عطلات لزيارة «ليغولاند» و«حديقة ليغولاند المائية» و«مونشنجيت» و«بوليوود» مقابل 120 ريالاً.

وأشارت «فلاي دبي» إلى أن تلك الباقات الخاصة التي تستمر من 21 سبتمبر الجاري وحتى 24 منه، تأتي التزاماً من «عطلات فلاي دبي» بتوفير خيارات واسعة من برامج العطلات للسياح القادمين من المملكة في اليوم الوطني.

يشار إلى أن «فلاي دبي» توفر أكثر من 150 رحلة أسبوعياً إلى وجهاتها المختلفة في السعودية. وكانت الناقلة بدأت عملياتها في السوق السعودية، خلال نوفمبر من عام 2010، برحلات يومية إلى أبها، تبعها افتتاح وجهات عدة في مختلف مدن المملكة، مثل القسيم وجدة والرياض والدمام لتصل إلى 10 وجهات حالياً.