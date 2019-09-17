السعر النقدي لخام دبي يقفز إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

المصدر: سنغافورة - رويترز

قفز السعر النقدي لخام دبي لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر، 3.69 دولارات إلى 67.55 دولاراً للبرميل، اليوم، في تقييم سعري لمنصة «بلاتس» التابعة لـ«ستاندرد آند بورز»، وذلك بعد الهجوم على منشأتي نفط في السعودية السبت الماضي، حيث يعد هذا السعر الأعلى منذ أواخر مايو الماضي.

كما قفز سعر العقود الآجلة للنفط العماني لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر في بورصة دبي للطاقة 3.88 دولارات إلى 68.44 دولاراً للبرميل، اليوم، في جلسة ثانية قوية منذ هجمات السبت.

وتفيد بيانات «رفينيتيف» بأن العقود الآجلة للخام العماني لشهر أقرب استحقاق جرى تداولها في بورصة دبي للطاقة عند أعلى مستوى منذ مايو.

وكان الهجوم علي منشأتي نفط في السعودية أدى إلى توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل يومياً من الخام، أي أكثر من نصف إنتاج أكبر دولة مُصدرة للخام في العالم أو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.