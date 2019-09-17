100 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تنضم إلى «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف مركز دبي المالي العالمي عن انضمام أكثر من 100 شركة، متخصصة في التكنولوجيا المالية، إلى قاعدة المتعاملين معه من الشركات المسجّلة.

وأفاد المركز، في بيان له أمس، بأن ذلك يعكس تسجيل نمو قوي بنحو ثلاثة أضعاف، في عدد شركات التكنولوجيا المالية، المسجّلة في المركز المالي منذ نهاية عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن الارتفاع الكبير في عدد شركات التكنولوجيا المالية، المسجّلة في المركز المالي، يسلط الضوء على جهودنا المستمرة لتحويل منظومة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وينسجم ذلك مع التزامنا بترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل 10 مراكز في العالم لقطاع التكنولوجيا المالية.

وأكد مواصلة هذا الزخم الإيجابي، والنمو المتميز، عبر الارتقاء ببيئتنا التنظيمية، وجودة الجهات التي نتعاون معها، انسجاماً مع تطبيق رؤيتنا الرامية إلى دعم مستقبل القطاع المالي.

وأفاد مركز دبي المالي العالمي بأنه نجح، أخيراً، في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية، من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك شركة «بانكابل» البريطانية المتخصصة بالحلول المصرفية الرقمية وحلول الدفع، إضافة إلى شركة «كيو إف باي» العالمية في هونغ كونغ، المتخصصة في تكنولوجيا الدفع بواسطة الهواتف والأجهزة المحمولة، والتي تقدّم حلول الخلفية المتقدمة لشركات مثل «علي باي» و«وي باي».

كما ضمّت قائمة شركات التكنولوجيا المالية المنظّمة، التي حصلت على رخصة اختبار الابتكار (ITL)، التي تقدمها سلطة دبي للخدمات المالية، كلاً من: شركة «ثروة»، وهي أول شركة استشارات مالية عبر الإنترنت في المنطقة، و«توكن ماركت»، وهي منصة الأوراق المالية والتوظيف المدعومة بتكنولوجيا «بلوك تشين»؛ وشركة «وثاق»، المنصة الاستثمارية المخصصة للصكوك وأسواق رأس المال.