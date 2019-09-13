«إس تي آر»: نمو كبير في مستويات العرض والطلب بسوق دبي الفندقية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن السوق الفندقية في دبي سجلت نمواً كبيراً في مستويات العرض والطلب، خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، موضحة أن المعروض الجديد سجل نمواً بنسبة 7.6%، فيما نما الطلب على الإقامة الفندقية بنسبة 7.4%.

وذكرت الشركة في تقرير لها عن أداء قطاع الضيافة في الإمارة، أمس، أن متوسط معدلات الإشغال الفندقي بلغ 68.5%، خلال أغسطس 2019، مبينة أن متوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ 390 درهماً، فيما وصل العائد على الغرفة الواحدة إلى نحو 266 درهماً.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أنه مع استعداد السوق لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» في الفترة بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، يتم تسعير غرف الفنادق بشكل تنافسي، في محاولة لتحفيز الطلب ومواكبة المعروض الجديد للغرف.

ووفقاً لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، فإن الإمارة استقبلت 9.58 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 9.25 ملايين زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.57%.