«الأوراق المالية» تخالف 3 مستثمرين

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، أنها خالفت ثلاثة مستثمرين، هم: مؤسسة «كريبتوبلز» و«ساحة النسر. تي. الخدمات ذ م»، وحساب بعنوان (@bumansour2010).

وقالت الهيئة في إفصاح لها حصلت «الإمارات اليوم» عليه: «تنوه الهيئة للسادة المستثمرين بأن الشركتين المذكورتين غير حاصلتين على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة كما خالفت الهيئة حساب المستخدم (@bumansour2010)».

وأضافت: «تنوه الهيئة بأن صاحب الحساب المذكور غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معه بهذه الصفة».

ولم تحدد الهيئة في إفصاحها الجزاءات التي اتخذت بحق المخالفين رغم أنها دأبت على مدار العامين الماضيين في الإفصاح عن أسماء المخالفين وكذلك الإجراءات والجزاءات التي اتخذت بحقهم.