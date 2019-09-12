«طيران الإمارات».. الأفضل في الترفيه الجوي للعام الثالث على التوالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

للعام الثالث على التوالي، نالت «طيران الإمارات» جائزة أفضل نظام ترفيه جوي، خلال حفل جوائز خيارات المسافرين «أبيكس إكسبو»، الذي نظم، أخيراً، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وحظيت الناقلة، أيضاً، بفئة الخمس نجوم، ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية، والذي يستند فقط إلى ردود فعل وآراء المسافرين.

ودأبت «طيران الإمارات» على الريادة والابتكار في الترفيه الجوي، وارتقت بتجربة العملاء في هذا المجال، إذ كانت أول ناقلة جوية تركّب شاشات فيديو شخصية في جميع المقاعد على طائراتها عام 1992. واليوم تتيح «طيران الإمارات» لركابها إعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة على أجهزتهم الذكية قبل السفر.

ويوفر نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، أكثر من 4500 قناة تعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة والكلاسيكية والألبومات الغنائية، بما في ذلك ما يزيد على 1000 فيلم من مختلف مناطق العالم، أي العدد الأكبر مقارنة مع أي ناقلة جوية أخرى. ويبلغ قياس الشاشات في الدرجة السياحية 13.3 بوصة، ورجال الأعمال 23 بوصة، والدرجة الأولى 32 بوصة.

وبالإضافة إلى تنوع المحتوى، تواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في توفير مزيد من ميزات الاتصال، واستقبال البث التلفزيوني الحي على عدد أكبر من الطائرات، إذ تتوافر هذه الخدمة حالياً على 176 طائرة ضمن الأسطول. ويتيح البث التلفزيوني الحي في أي وقت، لـ70 ألفاً من مشجعي ومحبي الرياضة، متابعة البطولات والمباريات على ارتفاع 40 ألف قدم.

وتتوافر خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على كامل طائرات أسطول «طيران الإمارات»، إذ يحصل كل راكب على 20 ميغابايت من البيانات مجاناً، أو إمكانية الاستخدام غير المحدود لتطبيقات المراسلة لساعتين، ما يتيح للمسافرين التواصل مع العائلة والأصدقاء والزملاء.

ويمكن لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» الحصول على مزايا خاصة باستخدام الإنترنت، تبعاً لفئة العضوية ودرجة السفر، بما في ذلك بيانات غير محدودة عند السفر في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.

وتوجه جوائز خيارات المسافرين، التي أطلقتها رابطة تجربة ركاب الناقلات الجوية APEX، دعوات للمسافرين من مختلف مناطق العالم لتقييم تجارب سفرهم، باستخدام معيار خمس نجوم في خمس فئات. وقيّم أكثر من مليون رحلة من قبل مسافرين مع نحو 600 ناقلة جوية، خلال الفترة بين الأول من يوليو 2018 و30 يونيو الماضي.

25 مليون عضو

وصل عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، إلى 25 مليوناً.

وانضم إلى البرنامج، خلال الأشهر الـ18 الماضية، خمسة ملايين عضو جديد. وتحتل المملكة المتحدة الصدارة على قائمة البلدان من حيث عدد الأعضاء (3.2 ملايين)، تليها الولايات المتحدة الأميركية (2.3 مليون)، وأستراليا (1.9 مليون)، والهند (1.8 مليون عضو)، والإمارات (1.7 مليون عضو).

- 4500

قناة تعرض الأفلام

والمسلسلات،

يوفرها نظام الترفيه

على «الناقلة».

- «الناقلة» حظيت، أيضاً، بفئة الخمس نجوم

ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية،

وهو الأعلى في البرنامج الذي يستند

إلى ردود فعل وآراء المسافرين.