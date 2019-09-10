«أبوظبي للأوراق المالية» و«أبوظبي الأول» يتيحان توزيع الأرباح إلكترونياً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً.

ووقع الاتفاقية مساعد الرئيس التنفيذي في السوق، عبد العزيز النعيمي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، أندريه صايغ.

وأوضح بيان صدر اليوم، أن محفظة payit الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، تتيح وسيلة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين، كما تمكّن السوق ليصبح مركزاً يمكن للمتعاملين العودة إليه عند الحاجة لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتوفر المحفظة الرقمية الجديدة لمختلف الكيانات الاقتصادية والشركات فرصة للاستفادة من هذه الآلية كبديل للطرق التقليدية المتبعة في عملية توزيع الأرباح مثل الشيكات أو غيرها من الوسائل، كما تتمتع المحفظة بميزة التوزيع الفوري للأرباح، إذ تودع بمحفظة المتعامل مباشرة فور توزيعها.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة المنصوري، إن المحفظة الرقمية توفر للمتعاملين والمستثمرين، خياراً جديداً يتمثل في محفظة رقمية غير نقدية ومجانية لتوزيع الأرباح النقدية إلكترونياً؛ معرباً عن ثقته في أن هذه المحفظة ستثبت خصائص الآمن والشفافة بكفاءة عالية، لأنها تتيح إرسال الأموال واستقبالها بسهولة وسرعة عاليتين.

وأكد أن هذه المبادرة جزء أساسي من مساهمة سوق أبوظبي للأوراق المالية في رؤية دولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مجتمعاً (غير نقدي) بحلول عام 2020 من خلال تقديم الخدمات الرقمية للمستثمرين.

بدوره، قال مساعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالعزيز النعيمي، إن هذه الشراكة امتداد طبيعي نتج عن الجهود المتوالية لتحقيق التحول الرقمي الذي تنتهجه مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه المحفظة الإلكترونية أداة حديثة من شأنها تسهيل عمليات تحويل الأموال للمستخدمين، وهي من النقاط التي تلتقي فيها سياسات مختلف المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمستثمرين من المجتمع المحلي والأجنبي، وهي كذلك دلالة على أن التحول الرقمي سيكون الطابع السائد لمختلف الإجراءات في القطاعين الحكومي والخاص على حد السواء.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، أندريه صايغ، عن ثقته في أن الشراكة التي تجمع البنك مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ستسهم في توفير مزايا للمستثمرين، وتشكل خطوة إضافية نحو الوصول إلى مجتمع غير نقدي.

أما رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، فقالت إن الشراكة التي تجمعنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، تهدف إلى إيجاد حلول فعّالة تضمن توزيع أرباح المتعاملين بسهولة وأمان.