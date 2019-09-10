«دوكاب»: توريد 100% من كبلات المحطة الأولى في «براكة»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة «دوكاب»، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشركة القابضة العامة «صناعات» محمد عبدالرحمن المطوع، أن «دوكاب» انتهت من توريد 100% من الكبلات الخاصة بالمحطة الأولى في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية التي تشمل المفاعلين الأول والثاني، بينما تم في المحطة الثانية الانتهاء بنسبة 70% من توريدات المفاعل الثالث، و95% من المفاعل الرابع.

وقال المطوع في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، أمس، إن الشركة ستنتهي من عمليات توريد الكبلات المتخصصة إلى «براكة» خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن حجم توريدات الشركة لمشروع «براكة» وصل حتى الآن إلى نحو 50 ألف كيلومتر من الكبلات، مشيراً إلى أن الشركة بدأت توريد كبلات لمشروعات مماثلة لـ«براكة» في كوريا والهند. وأوضح المطوع أن إجمالي إنتاج الشركة من قضبان النحاس حالياً يصل إلى 160 ألف طن سنوياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الألمنيوم الذي تم افتتاحه خلال العام الماضي 55 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى أن السوق المحلية تستحوذ على نحو 40% من إجمالي إنتاج الشركة فيما يوجه 60% من الإنتاج إلى السوق الخارجية في أكثر من 30 دولة موزعة على القارات كافة، مع التركيز بشكل رئيس على منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا وهونغ كونغ.

وبين المطوع أن نسبة التوطين في الشركة تصل إلى 70% في الإدارة العليا ونحو 20% على مستوى الشركة ككل، فيما يجري التخطيط حالياً لمضاعفة جهود التوطين.