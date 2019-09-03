إعمار تطلق "Ease" لبيوت العطلات بنظام التأجير اليومي غدا

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد مصدر مطلع أن شركة إعمار العقارية تنوي إطلاق قطاع جديد لإدارة بيوت العطلات تحت مسمى إيز، ((Ease لتأجير بيوت العطلات، وذلك خلال إطلاقها المبيعات لأحد المجمعات السكنية المفروشة بالكامل ضمن مشروع (بيتش فرونت) الواقع بين جزيرة النخلة والمارينا بدبي، وهذه الخدمة الجديدة تضمن عوائد يومي لمشتري الوحدة السكنية بإجمالي عائد سنوي 11%.

وأشار المصدر في تصريحات لـ "الإمارات اليوم"، أن عملية إطلاق المبيعات وخدمة ((Ease سوف يتم في وذلك خلال حفل تعقده الشركة غداً، لافتاً إلى أن إعمار سوف تدير الوحدات السكنية عبر نظام التأجير اليومي بما يضمن عوائد سنوية مغرية لصاحب الوحدة السكنية خلال العام، وتعتمد توزيع العوائد صاحب الوحدة السكنية وإعمار أو "إيز" بنسبة 20% لـ "إعمار" و80% لصاحب الوحدة السكنية، واعتمدت إعمار طريقة دفع ميسرة بالنسبة للراغبين بالتملك في المشروع، حيث تتمثل الدفعة المقدمة بـ 5% فقط.

وتتراوح الأسعار من مليون و600 الف درهم للغرفة والصالة ومليون و900 الف درهم للغرفتين، أما الثلاث غرف فتبدأ من 4 مليون درهم، وكل الوحدات السكنية لها إطلالة على الشاطئ.

ويعتبر مشروع شركة إعمار العقارية «بيتش فرونت»، الذي يضم أكثر من 20 برجاً سكنياً، إضافة إلى فندق فاخر، واحداً من أهم المشروعات تحت الإنجاز.

ويقع المشروع الجديد في منطقة مرسى دبي «دبي مارينا»، ضمن المشروع الضخم الذي تطوره شركة «مراس» في المنطقة على امتداد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث يوجد على واجهة بحرية بين منطقتي «جميرا بيتش ريزيدنس» و«نخلة جميرا».

ويمتد مشروع «بيتش فرونت» على مساحة تقدر بنحو 10 ملايين قدم مربعة، ويشمل العديد من المرافق العصرية.

كما يضم المشروع مجموعة من 27 برجاً محاطاً بشواطئ رملية تطل على مياه الخليج العربي .

يشار إلى أن «إعمار العقارية» بدأت تطوير أول برج من هذا المشروع السكني، وهو برج «إعمار فيستا 1»، الذي من المتوقع تسليمه مع حلول أغسطس من عام 2021 .