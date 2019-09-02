حالتان تعرّضان صاحب الحساب المصرفي للمساءلة الفورية

المصدر: أمل المنشاوي-أبوظبي

إذا كنت عميلا لأحد البنوك المحلية ولديك حساب مصرفي يستقبل مبالغ مالية من تجارة أو غيره، يجب أن تقدم للبنك إيضاحات مقنعة عن مصدر هذه الأموال، لاسيما إذا كانت المبالغ التي تدخل الحساب لا تتماشى مع دخلك وإلا تعرضت للمساءلة الفورية.

فالمصرف المركزي يقوم بعمليات تفتيش دورية على حسابات العملاء بالبنوك، ويطلب من البنوك مساءلة العميل والحصول على توضيح بشأن الحساب الذي يشهد حركة كبيرة لا تناسب الدخل حرصا على سمعة وسلامة النظام المصرفي والمالي في الدولة، كما يلزمها أن تبلغه فورا في الحالتين الأتيتين:

الأولى: في حال وصول تحويلات بمبالغ كبيرة إلى الحساب بدون مبرر، خصوصا إذا كان صاحب الحساب يقوم بتحويلها مرة أخرى أو سحبها بعد فترة قصيرة من وصولها.

الثانية: في حال قيام صاحب الحساب بإيداع شيكات أشخاص أخرين أو مبالغ نقدية متوسطة أو كبيرة، مما يشير إلى أن صاحب الحساب ربما يقوم بنشاط إدارة الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر.